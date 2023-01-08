苦戰15輪過關 眾院議長麥卡錫矢言「美國優先」

共和黨領袖麥卡錫經過聯邦眾院長達四天、共15輪投票，終於當選眾院議長。圖為他站在議長辦公室門前，手指寫有他的名字和頭銜的標牌。(美聯社)

共和黨眾院 領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy)7日凌晨以剛剛夠的票數當選議長，隨後主持議員宣誓，矢言執行保守派、「美國優先」的政綱，解決美墨邊境移民危機、削砍國稅局經費、矯正「各級學校的覺醒教條灌輸」；「今日美國報」(USA Today)表示，未來共和黨將發動一系列調查及黨派阻撓，拖慢拜登總統的施政。

計畫第一條法案 取消國稅局經費

CNBC報導，麥卡錫雖向反對他的一小群極右保守派大舉讓步，還是拖了四天、歷經14輪投票失利，於7日投到第15輪才當選議長。7日凌晨他向第118屆國會眾院致詞表示，計畫提出的第一條法案，就是取消新聘8萬7000多名國稅局雇員的經費，另凸顯移民改革是首要課題，共和黨主持下的眾院今年第一批聽證會著重於南方邊界。

麥卡錫宣稱，他會通過法案，用美國優先的舉措，矯治全國「緊急」問題，除開移民，他還要解決「美國持續」的能源政策，以及在各級學校「灌輸覺醒教育」；他認為要以孩子們為優先，要教育他們敢於「夢想偉大」。

麥卡錫另指出他打算克服國政沈疴如國債、長期挑戰如中國共產黨，另著重執法及刑事起訴罪犯。

拜登道賀盼共事 舒默諷國人夢魘

拜登總統在7日凌晨1時前發表聲明，恭喜麥卡錫當選眾院議長，另準備在適當時候，與共和黨共事。民主黨其他領袖道賀就沒那麼熱情，參院多數黨領袖舒默7日發推文說，「麥卡錫議長夢想的職位，可能變成美國人民的夢魘」。

麥卡錫感謝前總統川普的支持；川普則在自己社媒平台Truth Social發文支持麥卡錫，另表示共和黨團結起來，「真是美事」。

微弱共和黨 恐難在眾院立法

今日美國報表示，共和黨只控制眾院，而民主黨控制參院，拜登又掌握著否決權，意味共和黨立法方面能著墨的不多；共和黨想發揮影響力，主要是行使調查權。

共和黨擺上枱面，準備調查與白宮相關的各類事宜、新冠疫情及美墨邊界。另值得注意的是出任眾院監督委員會主席的柯默(James Comer)早就放話，要調查拜登之子杭特的財務，以及有無依法繳稅，想把拜登捲進杭特的經商利益。

共和黨掌眾院、民主黨控參院，兩黨黨派作梗可能為期兩年，但兩黨還得要共事，通過下一年度開支法案，不然聯邦政府就得關門；兩黨都只有微弱多數，有些領域會有共識，例如對付大科技公司。此外，兩黨雖然觀點不同，但都主張究責、降低通膨。只是共和黨主張削減政府開支，而民主黨仍力推社福開支如兒童抵稅額。