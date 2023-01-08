麥卡錫訪台？綠：歡迎 藍：憂兩岸情勢升高

共和黨領袖麥卡錫經過聯邦眾院長達四天、共15輪投票，終於當選眾院議長。（美聯社）

共和黨 領袖麥卡錫 7日當選眾院議長，麥卡錫去年曾表態，若當上議長，有意率團訪問台灣，台灣立法院長游錫堃7日在「臉書」上貼文恭喜麥卡錫，並稱期待台美兩國國會未來能持續深化合作與交流，共同為印太區域的和平與穩定努力。立院外交國防召委、國民黨立委馬文君指出，世界各國友人訪台都歡迎，不過麥卡錫反中國的色彩強烈，擔憂兩岸情勢升高，重點是政府應檢討外交政策方向，應趨於穩健而非讓風險升高。

面對台灣，麥卡錫屬友台派。擔任共和黨領袖期間，多次為台執言，包括表態支持台灣參與國際組織、呼籲美方加速對台軍售等；2016年蔡英文當選總統，麥卡錫也特別推文恭賀。

共和黨領袖麥卡錫7日當選議長後可能率團訪台，台灣有立委擔心兩岸可能再起衝突。圖為台軍6日演習。(歐新社)

麥卡錫如果率團訪台，各界關係台海局勢變化。馬文君說，上次裴洛西來，不隨意越過「台海中線」的默契就被中國破壞，接著如再有衝突，會不會連帶影響航路、領空領海？

民進黨 黨政人士表示，對於美方重要人士有意願訪台都樂觀審慎看待，目前尚無相關討論。

民進黨國防外交委員會委員趙天麟說，歡迎自由民主理念相近國家政要抵台訪問，這不僅是主權獨立國家的象徵，更是多年來台美正常交流。即便目前沒有主動邀請麥卡錫訪台計畫，若麥卡錫有意願訪台，台灣竭誠歡迎。

民進黨立委郭國文表示，如果能讓美國眾議院議長訪台成為慣例，對於台美交流以及提升台灣國際地位有重大的幫助，曾表態願意訪台的麥卡錫，相信台灣不只歡迎也會熱烈款待。

國民黨立委陳玉珍說，世界各國政要訪台都很歡迎，可促進外交關係，她也向中國喊話，國會交流是很正常的事，不要反對，不然只會讓台灣人民更反感、民心距離更遠。