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新聞評論／從裴洛西到麥卡錫 鷹派議長考驗美中台

華盛頓記者 張文馨
共和黨領袖麥卡錫經過聯邦眾院長達四天、共15輪投票，終於當選眾院議長。（美聯社）
共和黨領袖麥卡錫經過聯邦眾院長達四天、共15輪投票，終於當選眾院議長。（美聯社）

聯邦眾院新任議長麥卡錫7日凌晨在國會發表的首場演說，提到自己要成立「中國問題特別委員會」，令美中台三方高度關注的，還有他「想以議長身分率團訪問台灣。」從裴洛西到麥卡錫，眾院接連迎來「對中鷹派」議長。

麥卡錫去年7月就在眾院中國工作小組會議，細數中國共產黨近年來在香港、新疆和台灣等處越發侵略的作為，他說，「在來不及之前，應盡早抵禦中共的侵略作為」，主張強化美台關係，考慮增加對台軍售，提供台灣能威懾中共的正確武器，以及強化美國自身軍事基礎以維持強大軍力。

「支持台灣符合美國最佳利益。」麥卡錫這麼說時，台灣駐美代表蕭美琴就坐在他身旁，贏得現場掌聲。

五天後，麥卡錫說，裴洛西應訪問台灣，他自己也願率團前往，「而且是以議長身分」。

事實上，留給他訪台的時間恐不太多，眾院每兩年就要改選，若麥卡錫強烈的訪台意願不變，一般認為今年機會很大，這將是美中台今年要面臨的最重大挑戰。

麥卡錫是否訪問台灣，也很可能不是單純個人意願問題，更可能是共和黨整體「對中戰略」之一；到目前為止，美國國會的抗中鬥志依然高昂，可以想見在未來拜登政府處理和修正對中關係時，共和黨會有「多賣力」。

麥卡錫執掌議事槌，共和黨人將成為各常設與特別委員會主席，主導法案生殺大權，短期內料可持續抗中友台的路線。

國會外交向來是台灣對美關係重要一環，台灣政府透過國會對美國政府施壓，爭取更多支持。

但台美關係如今的熱烈，對照兩岸關係緊張，已導致美中台三邊張力極大，任何一點小動作都可能引發一連串後續效應；過度操作三邊關係的反作用力，是台灣和美國都無法迴避的風險。

就像一杯斟滿的酒杯，如何繼續倒酒而不讓它溢出，考驗的是操作者功力。

麥卡錫 眾院 共和黨

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