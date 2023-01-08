墮胎、中國…眾議長麥卡錫列立法優先

共和黨領袖麥卡錫經過聯邦眾院長達四天、共15輪投票，終於當選眾院議長。（歐新社）

共和黨 領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy)7日凌晨總算當上了國會眾院 議長，數小時後，共和黨迅速推出訂於9日表決的一連串立法清單，其中包括：成立調查美國與中國政府之間競爭的委員會、調查「聯邦政府武器化」委員會及一項可能在全國限制墮胎的法案。

麥卡錫7日凌晨經過第15輪投票，贏得眾院議長選舉，這是國會160年來持續時間最長的議長選舉。麥卡錫為擺平黨內紛爭，與強硬保守派黨團成員進行了為期四天的談判 。

去年11月期中選舉共和黨表現低於預期，共和黨人以222：212微弱多數拿下眾院控制權，這樣的形勢也讓少數強硬派成員擁有極大影響力，可強力實現他們的政治和立法目標。

路透指出，曠日持久的黨內鬥爭凸顯共和黨主流保守派與極右翼成員之間嚴重分歧，麥卡錫不得不同意做出重大讓步以當選議長；這些讓步將嚴重削弱他的議長權力，威望和影響力遠不如前任議長、民主黨人裴洛西(Nancy Pelosi)。

即將在9日投票表決的眾院新規則要點包括：在提出法案並進行表決前有72小時等待期、允許任何成員啟動對議長的信任投票。

「我父親總是告訴我：重要的不是你如何開始，而是你如何結束，」麥卡錫7日上午贏得議長職位後發表談話指出，「我認為在一天結束時，我們會變得更有效率」。

麥卡錫也立即充分展現效率，他的辦公室隨即發布法案清單，將在9日批准眾院新規則後立即表決。其中包括成立調查美國和中國政府之間競爭的委員會和調查「聯邦政府武器化」的委員會；下周還將提出一項法案，要求醫療從業者必須對「流產或流產未遂倖存下來的兒童」採取適當護理。

7日的選舉結束後，包括拜登總統在內的民主黨人，對麥卡錫的勝利同時給予掌聲和審慎警告。拜登聲明說：「正如我在期中選舉後說的那樣，我準備在可能情況下與共和黨人合作；選民也明確表示，他們希望共和黨人也準備好與我合作。」 「現在眾院的領導層已經確定，是時候開始這個過程了。」

眾院9日重新開議表決共和黨提出的新規則方案，但至少已有一位共和黨人表示不會支持它。