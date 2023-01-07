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中國洽購輝瑞新冠藥專利 春節前可望達成協議

記者張聲肇／綜合報導
中國正與輝瑞藥廠談判，希望能輝瑞能授權中國藥廠生產這種新冠特效藥。(路透)
中國正與輝瑞藥廠談判，希望能輝瑞能授權中國藥廠生產這種新冠特效藥。(路透)

路透報導，中國政府與輝瑞製藥公司洽談購買新冠藥Paxlovid的專利權，若談成，將在中國生產，配銷。消息來源說，中方希望春節(中國新年，本月22日)前達成協議。

中國國家藥品監督管理局上月就開始和輝瑞談判。北京解除「清零」政策後，感染病例激增，醫療體系應付不來，急於在農曆新年前達成最終協議，儘速取得治療新冠病患的藥。

根據臨床試驗報告，Paxlovid減少高風險病患住院率達90%，不少中國人都在設法從國外取得，對外國疫苗與治療藥物持抗拒態度的北京，也把Paxlovid口服劑列為少數准予進口的新冠藥物。

中國去年2月就核准Paxlovid的進口，讓高風險病患服用，但輝瑞上個月才獲准透過一家中國公司出口到中國。藥品監督管理局和國務院新聞處都沒有回答路透的有關提問。

輝瑞發言人說，輝瑞積極與中國政府及有關各方合作，希望能夠提供足夠的藥物給中國。

透露其他細節的人都不願意具名，理由是「未獲授權」發言。其中兩人說，藥監局12月底和幾家中國製藥廠開會，討論一旦獲准製造Paxlovid，開始生產之前，該做的準備工作。當時，雙方有默契，認為輝瑞「再過不久」就會授權。

參與討論的中國藥廠包括浙江華海製藥（Zhejiang Huahai Pharmaceutical）和石藥集團（CSPC Pharmaceutical Group），前者去年8月就和輝瑞達成協議，承造僅在中國販售使用的Paxlovid；後者在研發與輝瑞和莫德納同類型的mRNA疫苗。

藥監局也向本國藥廠表示，可以準備向政府登記，生產「授權版」的Paxlovid了。浙江華海和石藥集團都有意參與生產，因此已根據法規，著手進行「相等生物測試」。生產「獲專利授權」藥物的公司，須先做這種測試。

「相等生物測試」的目的是讓買專利製造出來的「仿製藥」，效果要和原版藥一樣。

浙江華海公司和石藥集團預計本月稍後向藥監局提交測試報告。

輝瑞 北京 疫苗

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