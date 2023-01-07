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新冠病例激增 美國近期染疫住院者翻倍

編譯徐薏茹／綜合6日電
新冠疫情反撲，有些州住院的重症病患幾乎增加一倍，圖為康州哈特福醫院急診室正在治療新冠患者。(Getty Images)
新冠疫情反撲，有些州住院的重症病患幾乎增加一倍，圖為康州哈特福醫院急診室正在治療新冠患者。(Getty Images)

近期全國新冠病例激增，聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，約有6500個新冠病例住院，是一個月前的兩倍多，上個月超過1萬人死於新冠肺炎，是自夏季以來最高的四周總值。

最新一波疫情可能隨著假期聚會加劇，儘管衛生官員不斷呼籲民眾接種疫苗、補強針，三個月來的接種人數仍停滯不前，根據CDC，目前全國約15%人口已接種新型補強針，65歲以上年長者僅38%已接種補強針。

政治新聞網POLITICO訪問傳染病專家，談論最新Omicron變異株XBB1.5的影響，XBB1.5目前占據全國約四成病例，在東北地區尤其盛行。

專家指出，XBB1.5似乎並未拉升住院率及死亡率，但對個人的確有風險。

雖然全國的新冠病患的住院率上升，專家並未推測單由Omicron變異株就能促使案例激增，凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)高級研究員席琳·甘德(Céline Gounder)指出，早期數據的預測顯示變異株會維持一定程度地穩定。

假期出遊、社交聚會及天氣變冷可能才是推動住院率上升的因素。

該預測與新加坡的數據相符，一種相關變異株近期在新加坡成主流，但並未導致住院及死亡案例激增；新加坡的疫苗接種率高於美國。

而無論人口趨勢為何，年長者、孕婦或免疫功能低下等特定族群仍處於高風險。

流行病學者凱特琳·傑特琳娜(Katelyn Jetelina)表示：「我有點擔憂因為這與65歲以上人群的極低補強針接種率結合，我們最脆弱的人群沒有受到保護。」

健康專家持續強調，新冠病毒仍是整個人口需要保持關注的重點，無論是長新冠，或是當前流感及RSV病毒盛行的威脅，風險仍持續存在。

新加坡 疫苗 聯邦疾病防治中心

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