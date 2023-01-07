延緩退化 FDA批准阿茲海默症新藥Leqembi

FDA於6日批准的名為Leqembi的阿茲海默症新藥，可適度減緩記憶力和思維衰退，尤其對輕度或早期罹病階段的患者效果明顯。(美聯社)

尤其用於輕度、早期罹病者

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )6日批准名為Leqembi的阿茲海默症 新藥，這是全球第一種經臨床實驗證明，可針對阿茲海默症的潛在生物特性、降低類澱粉蛋白(amyloid)沉積，適度減緩記憶力和思維衰退的藥物；FDA授權將此藥用於阿茲海默症患者，尤其是輕度或早期罹病階段的患者，但患者及醫生須仔細權衡用藥潛在安全風險。

患者1年治療費用約2.65萬元

由美國百健(Biogen)與日本衛采(Eisai)藥廠共同研發的這款新藥，對阿茲海默症這種無法治癒的疾病來說，是罕見的成功；儘管它延遲認知能力下降可能只有幾個月，而且通常一年治療費用約為2萬6500元，但部分專家表示，它仍可顯著改善患者生活。

臨床試驗1年半延緩衰退27%

在多達1795名患者參與的該藥物第三期臨床試驗顯示，患者在一年半的時間內延緩了記憶力和思維衰退症狀達27%。

位在聖路易的華盛頓大學神經醫學學者史耐德(Joy Snider)表示，「此藥不能治癒阿茲海默症，也不能阻止病況變糟，但確實可以顯著減緩疾病發展，這可能表示，有人因此可以多六個月到一年的時間開車。」

每月兩次 恐有腦腫脹副作用

史耐德同時提醒，此藥也有缺點，包括需要每月注射兩次，還可能出現腦腫脹等副作用。

美國約有600萬人患有阿茲海默症，它會逐漸侵襲大腦中負責記憶、推理、交流和日常工作的區域。Leqembi的作用是清除名為類澱粉蛋白的粘性腦蛋白沈積，過去有許多其他針對此類沈積的標靶藥物都失敗了，許多研究人員現在認為需要多管齊下。

FDA在2021年曾批准另一款類似藥物Aduhelm，但其有效性受到爭議，醫生開藥時猶豫不決，涵蓋全美6000萬老年人和其他國人的聯邦醫療保險 (Medicare)計畫，也嚴格限制Aduhelm承保範圍。因此，現在Leqembi能否在全美順利推出，關鍵也將視Medicare的承保範圍而定。

衛采已花了數月時間與Medicare官員討論藥物相關數據。在FDA可望於今年稍晚確認藥效，在此之前預計Medicare不會做出承保決定。衛采表示，價格反映該藥在改善生活質量、減輕護理人員負擔等因素方面的益處。

衛采藥廠美國執行長莊伊凡(Ivan Cheung，音譯)表示：「一旦我們取得Medicare決定，就可以真正在全國推出此藥。」