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上任後首次 拜登周日訪美墨邊境 支持率1年來最高

編譯盧炯燊／綜合5日電

拜登總統計畫於8日到南部美墨邊境視察，這將是他上任總統以來第一次到訪該地區。

拜登5日宣布有關計畫時表示，他會到德州艾爾帕索(El Paso)「評估邊境(對無證移民)的執法行動，會見當地官員、社區領袖及邊境居民，了解他們的需求」。

自拜登上任後，共和黨人一直抨擊他處理無證移民及南部邊境危機的方式，並要求他到邊境地區實地視察，但拜登一直拒絕有關要求。

拜登在宣布計畫到邊境視察時，也指責共和黨人根本不認真看待無證移民問題，暗示他們只是藉此炒作。他說在與當地官員會晤並得到回饋後，將會公開他們所需要的，同時希望共和黨人能夠真正做點事情。

他要求共和黨人合作，指出邊境的問題不是一夜之間出現的，也不會在一夜之間解決；很明顯移民問題是一個政治問題，現在共和黨人可以繼續利用移民來試圖獲得政治分數，但他們也可以協助解決問題。

拜登早前已宣布於9日及10日訪問墨西哥城，與墨西哥總統歐布拉多及加拿大總理杜魯多舉行北美領導人峰會，重點討論氣候變化、移民、環境、經濟和其他議題。

另一方面，拜登政府雖然透過訴訟要求終止美國法典第42卷(Title 42)，然而它也於8日宣布將更多尋求庇護的無證移民遣返墨西哥。在墨西哥政府的合作下，預計每月可接收多達3萬名來自古巴、海地、尼加拉瓜及委內瑞拉的無證移民。

與此同時，民調博客538(FiveThirtyEight)5日公布的最新民調統計結果，拜登的支持率達到一年多以來的最高點。

538統計多個民調結果從而計算出拜登的平均支持率，發現47%的美國人支持拜登的施政表現；Morning Consult的另一項民意調查顯示，拜登本周的支持率為41%。

拜登2022年出任總統之初，支持率為43.3%，之後愈走愈低，從未超過43%，到去年7月，支持率達到最低點，只有37%認可他作為總統的表現。

不過期中選舉之後，選民對拜登的好感度一直在提高，分析認為，拜登是得益於民主黨在期中選舉的表現。

拜登 移民 美墨邊境

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