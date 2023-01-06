墨西哥逮捕大毒梟古茲曼之子 他是最大芬太尼販子之一
墨西哥軍方5日逮捕毒梟「矮子」古茲曼(Joaquin 'El Chapo' Guzman)的兒子歐維迪歐(Ovidio Guzman)，據稱他是墨西哥最大的芬太尼(fentanyl)販子之一；本次逮捕行動距離拜登總統前往墨西哥參與北美領袖峰會僅相隔幾日。
美國一直力求逮捕歐維迪歐，墨西哥國防部長桑多華(Luis Cresencio Sandoval)讚揚這次行動是對販毒集團的「有力打擊」。
然而本次逮捕歐維迪歐在墨西哥錫那羅亞州(Sinaloa)各處引發報復行動，槍手布下路障，搶奪居民車輛，在古拉坎(Culiacan)機場朝飛機開火。
三年前墨西哥軍方曾拘留歐維迪歐，但隨後在錫那羅亞州販毒集團槍手控制城市大部分地區後將他釋放，美國政府視這一讓步為令人擔憂的跡象，表明2018年上任且承諾終止「毒品戰爭」的墨西哥總統歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)不願挑戰勢力強大的販毒集團。
前聯邦緝毒局(DEA)官員及分析師認為，逮捕歐維迪歐的行動似乎是為了在拜登抵達墨西哥前讓美方安心，過去墨西哥政府常在重要雙邊會談前逮捕重大毒梟，美國駐墨西哥前高級外交官菲利(John Feeley)說：「我認為這絕對是有意及作秀性質的。」墨西哥政府則否認此說法。
歐維迪歐是「矮子」古茲曼的其中一子，據稱自從古茲曼2017年被引渡到美國後，他的幾個兒子一直擔任販毒集團的要角，該集團是古柯鹼、海洛因、(甲基)安非他命、大麻的長期主要出口商，近年來成為芬太尼的主要供應商之一，據信該集團掌控美國西南邊界的大部分毒品販運。
歐維迪歐2018年被美國聯邦法院控告販運古柯鹼、安非他命、大麻，國務院懸賞500萬元以獲得能將其逮捕的資訊。
墨西哥已超越中國成為美國主要的芬太尼供應商，美國當局對此積極關切；2021美國藥物過量致死人數超過10萬7000人創新高紀錄，其中三分之二涉及使用芬太尼。
拜登定於9日抵達墨西哥，與歐布拉多展開雙邊會談，預期屆時芬太尼危機將成為峰會的重要議題。
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