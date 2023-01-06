墨西哥逮捕大毒梟古茲曼之子 他是最大芬太尼販子之一

墨西哥毒梟「矮子」古茲曼之兒歐維迪歐(圖)，5日被墨西哥軍方逮捕。他是墨西哥最大的芬太尼(fentanyl)販運者之一。(美聯社)

墨西哥 軍方5日逮捕毒梟「矮子」古茲曼(Joaquin 'El Chapo' Guzman)的兒子歐維迪歐(Ovidio Guzman)，據稱他是墨西哥最大的芬太尼(fentanyl)販子之一；本次逮捕行動距離拜登 總統前往墨西哥參與北美領袖峰會僅相隔幾日。

美國一直力求逮捕歐維迪歐，墨西哥國防部長桑多華(Luis Cresencio Sandoval)讚揚這次行動是對販毒集團的「有力打擊」。

然而本次逮捕歐維迪歐在墨西哥錫那羅亞州(Sinaloa)各處引發報復行動，槍手布下路障，搶奪居民車輛，在古拉坎(Culiacan)機場朝飛機開火。

三年前墨西哥軍方曾拘留歐維迪歐，但隨後在錫那羅亞州販毒集團槍手控制城市大部分地區後將他釋放，美國政府視這一讓步為令人擔憂的跡象，表明2018年上任且承諾終止「毒品戰爭」的墨西哥總統歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)不願挑戰勢力強大的販毒集團。

前聯邦緝毒局(DEA)官員及分析師認為，逮捕歐維迪歐的行動似乎是為了在拜登抵達墨西哥前讓美方安心，過去墨西哥政府常在重要雙邊會談前逮捕重大毒梟，美國駐墨西哥前高級外交官菲利(John Feeley)說：「我認為這絕對是有意及作秀性質的。」墨西哥政府則否認此說法。

歐維迪歐是「矮子」古茲曼的其中一子，據稱自從古茲曼2017年被引渡到美國後，他的幾個兒子一直擔任販毒集團的要角，該集團是古柯鹼、海洛因、(甲基)安非他命、大麻 的長期主要出口商，近年來成為芬太尼的主要供應商之一，據信該集團掌控美國西南邊界的大部分毒品販運。

歐維迪歐2018年被美國聯邦法院控告販運古柯鹼、安非他命、大麻，國務院懸賞500萬元以獲得能將其逮捕的資訊。

墨西哥已超越中國成為美國主要的芬太尼供應商，美國當局對此積極關切；2021美國藥物過量致死人數超過10萬7000人創新高紀錄，其中三分之二涉及使用芬太尼。

拜登定於9日抵達墨西哥，與歐布拉多展開雙邊會談，預期屆時芬太尼危機將成為峰會的重要議題。