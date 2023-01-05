我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

「死不下去」中國火葬費飆天價 家屬被迫當街燒遺體

編譯潘勛／綜合4日電
北京低報中國新冠病毒死亡的人數，官方每公布個位數死亡人數，但民間天天都有上萬人死亡，殯葬業都忙不過來，火化屍體都要排隊等候多個月。圖為上月底在北京一家殯葬社外，哀淒家屬捧著親人遺照。(Getty Images)
北京低報中國新冠病毒死亡的人數，官方每公布個位數死亡人數，但民間天天都有上萬人死亡，殯葬業都忙不過來，火化屍體都要排隊等候多個月。圖為上月底在北京一家殯葬社外，哀淒家屬捧著親人遺照。(Getty Images)

中國新冠疫情大爆發，「每日郵報」4日報導，由於染疫病逝者眾，火葬場和殯儀館調高火葬費用，仍無法消化需求，民眾被迫當街火化親人遺體；另一方面，有殯儀館只准家屬弔唁死者十分鐘。

倫敦衛生研究機構Airfinity認為，中國每天有超過9000人死於新冠，農曆春節開始，數字更可能上竄到2萬5000人。

殯儀館及醫院表示人滿為患；國際公衛專家估計接下來幾個月，中國死於新冠人數將來到210萬人；但中國官方宣稱，自防疫政策放開以來，因新冠疫情而死的人數大約5000。

火葬需求大增，殯儀館調高火葬費用；彭博社(Bloomberg)報導，北京火葬業者表示，三天內火化費用6萬8000人民幣(約9868美元)，若當天火化則要8萬8000人民幣(約1萬2770美元)。已往火化費用只需數千人民幣。

火葬費用高如天價，迫使某些家庭自己動手，有支拍攝地點顯然位於農村地區的短片顯示，一具木質棺材放在路旁一小堆木柴上焚燒；另支據說攝自上海的影片，內容是一群人圍在停車場的克難火葬堆旁邊；還有兩支來自上海的影片顯示，遺族把屍體擺在床單上，再用粉筆沿火葬堆畫線，點火焚化。

上海市一名駐院醫生表示，全市2500萬市民據估染疫者達七成。

一名男子將屏幕截圖貼上微博的向左鄰右舍表示，父親已逝，但他負擔不起火葬，只好「找個空曠地點」火化乃父遺體。

彭博社報導，另名微博用戶寫道，封控下人民活不下去，現在因喪葬費用飆升而「死不下去」。

殯儀館員工表示，屍體「到處都是」。

中國官方宣稱，整個疫情期間記錄到的病殁者為5250人。北京一位66歲張姓居民表示，這個數字全然荒謬，他有四位近親病死，那還只是他家；他希望政府向人民及世上其他地方坦承中國實情。

全球公衛官員狐疑打量中國死於新冠的數據，想阻止病毒傳播到他們國家；但中共黨媒斥責外界的批評，宣稱中國一定會對新冠病毒取得最後勝利。

疫情 北京 微博

上一則

中國確診、死亡被低估 拜登表示隱憂

下一則

XBB.1.5最強傳染魔王 占美國東北部7成病例

延伸閱讀

世衛稱中國低報數據 拜登：擔心北京如何處理疫情

世衛稱中國低報數據 拜登：擔心北京如何處理疫情
未出現新變異株…世衛確認中國低報死亡人數

未出現新變異株…世衛確認中國低報死亡人數
印度女子元旦被撞死 駕駛肇逃拖行屍體數公里逾一小時

印度女子元旦被撞死 駕駛肇逃拖行屍體數公里逾一小時
火化難 上海出現殯葬黃牛 每單加價50%

火化難 上海出現殯葬黃牛 每單加價50%

熱門新聞

遭到巨浪襲擊的郵輪維京北極星號被損毀的船艙。(Getty Images)

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

2023-01-04 11:35
1月1日起，全美約有12州個人所得稅稅率調降，居民領薪時將有較多錢可拿到手。(路透)

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

2023-01-01 08:39
共和黨國會眾議員麥卡錫(中)在首輪議長投票時失利。(美聯社)

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

2023-01-03 17:05
紐約布魯克林街頭一處檢測站，市民等待檢測，最近確診病例增加。（Getty Images）

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

2023-01-02 08:25
一架中國軍機在南海上方國際空域，進入一架美國空軍飛機10呎（3公尺）範圍內。（路透）

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

2022-12-29 15:33
半數以上民眾自承買不起房子，房屋滯銷。圖為麻州西伍德市的公寓房待售。(美聯社)

55%美國人買不起現住的房子 1/4千禧世代準備永遠租房

2023-01-02 02:30

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪