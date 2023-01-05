「死不下去」中國火葬費飆天價 家屬被迫當街燒遺體

北京低報中國新冠病毒死亡的人數，官方每公布個位數死亡人數，但民間天天都有上萬人死亡，殯葬業都忙不過來，火化屍體都要排隊等候多個月。圖為上月底在北京一家殯葬社外，哀淒家屬捧著親人遺照。(Getty Images)

中國新冠疫情 大爆發，「每日郵報」4日報導，由於染疫病逝者眾，火葬場和殯儀館調高火葬費用，仍無法消化需求，民眾被迫當街火化親人遺體；另一方面，有殯儀館只准家屬弔唁死者十分鐘。

倫敦衛生研究機構Airfinity認為，中國每天有超過9000人死於新冠，農曆春節開始，數字更可能上竄到2萬5000人。

殯儀館及醫院表示人滿為患；國際公衛專家估計接下來幾個月，中國死於新冠人數將來到210萬人；但中國官方宣稱，自防疫政策放開以來，因新冠疫情而死的人數大約5000。

火葬需求大增，殯儀館調高火葬費用；彭博社(Bloomberg)報導，北京 火葬業者表示，三天內火化費用6萬8000人民幣(約9868美元)，若當天火化則要8萬8000人民幣(約1萬2770美元)。已往火化費用只需數千人民幣。

火葬費用高如天價，迫使某些家庭自己動手，有支拍攝地點顯然位於農村地區的短片顯示，一具木質棺材放在路旁一小堆木柴上焚燒；另支據說攝自上海的影片，內容是一群人圍在停車場的克難火葬堆旁邊；還有兩支來自上海的影片顯示，遺族把屍體擺在床單上，再用粉筆沿火葬堆畫線，點火焚化。

上海市一名駐院醫生表示，全市2500萬市民據估染疫者達七成。

一名男子將屏幕截圖貼上微博 的向左鄰右舍表示，父親已逝，但他負擔不起火葬，只好「找個空曠地點」火化乃父遺體。

彭博社報導，另名微博用戶寫道，封控下人民活不下去，現在因喪葬費用飆升而「死不下去」。

殯儀館員工表示，屍體「到處都是」。

中國官方宣稱，整個疫情期間記錄到的病殁者為5250人。北京一位66歲張姓居民表示，這個數字全然荒謬，他有四位近親病死，那還只是他家；他希望政府向人民及世上其他地方坦承中國實情。

全球公衛官員狐疑打量中國死於新冠的數據，想阻止病毒傳播到他們國家；但中共黨媒斥責外界的批評，宣稱中國一定會對新冠病毒取得最後勝利。