中國確診、死亡被低估 拜登表示隱憂

北京突然解封，疫情大爆發，上下毫無準備，上億人發燒感染，醫療體係徹底崩潰，各醫院發熱急診，病患爆滿。圖為本月3日北京一家醫院急診部擠滿輸液的發燒病人。(Getty Images)

世界衛生組織(WHO)一名高級官員4日認為，中國的確診數據沒有準確反映真實狀況，住院和死亡人數都被低估，拜登總統4日對中國處理疫情的方式表示擔憂。

面對Omicron亞變種XBB.1.5在美國突然升高，上周至少占確診人數40%，衛生官員警告不要恐慌，白宮疫情協調員吉哈(Ashish Jha)在推特發長文，試圖緩解人們的擔憂。

XBB.1.5亞變種是重組病毒，攜帶以前兩個變種病毒 的基因，東北部地區75%的確診與此有關。吉哈表示，XBB.1.5亞變種僅數周時間就從占確診比例4%猛增到40%，令人震驚，比Omicron其他亞變種更可能有抗免疫力 ，傳染力更強，但是否更危險則尚不清楚。

WHO新冠疫情技術主任瑪麗亞‧范科霍夫4日表示，WHO正評估新變體XBB.1.5的嚴重性。(路透)

吉哈說，Paxlovid和Molnupiravir抗病毒藥可有效治療感染，Paxlovid是兩種抗病毒藥的合成，可以阻隔病毒複製過程中所需要的酶。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)局長卡利夫(Robert Califf)表示：「沒有明顯證據顯示，接種多次疫苗 會使人更易於感染XBB.1和XBB.1.5，克里夫蘭診所的研究顯示，只要打過預防兩種變種病毒的疫苗就可提供保護，兩種變種的疫苗很可能對XBB類變種提供某種保護，尤其是預防重症和死亡。」

卡利夫說：「即使沒有疫苗，病毒也會產生抗免疫力，因為病毒的複製迅速，新變種在具有免疫力的受損病毒中不停地複製。」

衛生官員認為，在美國之外的國家，XBB.1.5的抗免疫力似乎更強。

WHO官員瑪麗亞·范科霍夫(Maria Van Kerkhove)表示，XBB.1.5是迄今檢測出最具傳染力的病毒，在全球29個國家發現。她說：「因為病毒複製在亞變種的重組體內不斷突變，使病毒依附在細胞上更容易複製。我們擔憂XBB.1.5擴散迅速，尤其是在歐洲部分國家和美國東北部某些地區，這些地方確診的XBB.1.5已迅速取代了其他亞變種。」