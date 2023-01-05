我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

中國確診、死亡被低估 拜登表示隱憂

編譯孫梁／綜合4日電
北京突然解封，疫情大爆發，上下毫無準備，上億人發燒感染，醫療體係徹底崩潰，各醫院發熱急診，病患爆滿。圖為本月3日北京一家醫院急診部擠滿輸液的發燒病人。(Getty Images)
北京突然解封，疫情大爆發，上下毫無準備，上億人發燒感染，醫療體係徹底崩潰，各醫院發熱急診，病患爆滿。圖為本月3日北京一家醫院急診部擠滿輸液的發燒病人。(Getty Images)

世界衛生組織(WHO)一名高級官員4日認為，中國的確診數據沒有準確反映真實狀況，住院和死亡人數都被低估，拜登總統4日對中國處理疫情的方式表示擔憂。

面對Omicron亞變種XBB.1.5在美國突然升高，上周至少占確診人數40%，衛生官員警告不要恐慌，白宮疫情協調員吉哈(Ashish Jha)在推特發長文，試圖緩解人們的擔憂。

XBB.1.5亞變種是重組病毒，攜帶以前兩個變種病毒的基因，東北部地區75%的確診與此有關。吉哈表示，XBB.1.5亞變種僅數周時間就從占確診比例4%猛增到40%，令人震驚，比Omicron其他亞變種更可能有抗免疫力，傳染力更強，但是否更危險則尚不清楚。

WHO新冠疫情技術主任瑪麗亞‧范科霍夫4日表示，WHO正評估新變體XBB.1.5...
WHO新冠疫情技術主任瑪麗亞‧范科霍夫4日表示，WHO正評估新變體XBB.1.5的嚴重性。(路透)

吉哈說，Paxlovid和Molnupiravir抗病毒藥可有效治療感染，Paxlovid是兩種抗病毒藥的合成，可以阻隔病毒複製過程中所需要的酶。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)局長卡利夫(Robert Califf)表示：「沒有明顯證據顯示，接種多次疫苗會使人更易於感染XBB.1和XBB.1.5，克里夫蘭診所的研究顯示，只要打過預防兩種變種病毒的疫苗就可提供保護，兩種變種的疫苗很可能對XBB類變種提供某種保護，尤其是預防重症和死亡。」

卡利夫說：「即使沒有疫苗，病毒也會產生抗免疫力，因為病毒的複製迅速，新變種在具有免疫力的受損病毒中不停地複製。」

衛生官員認為，在美國之外的國家，XBB.1.5的抗免疫力似乎更強。

WHO官員瑪麗亞·范科霍夫(Maria Van Kerkhove)表示，XBB.1.5是迄今檢測出最具傳染力的病毒，在全球29個國家發現。她說：「因為病毒複製在亞變種的重組體內不斷突變，使病毒依附在細胞上更容易複製。我們擔憂XBB.1.5擴散迅速，尤其是在歐洲部分國家和美國東北部某些地區，這些地方確診的XBB.1.5已迅速取代了其他亞變種。」

疫苗 免疫力 變種病毒

上一則

迪士尼「風中奇緣」寶嘉康蒂原型 竟是愛德華諾頓祖先

下一則

「死不下去」中國火葬費飆天價 家屬被迫當街燒遺體

延伸閱讀

拜登：考慮向烏克蘭提供布萊德雷戰車

拜登：考慮向烏克蘭提供布萊德雷戰車
眾院議長選舉6輪仍「難產」 麥卡錫再丟1票

眾院議長選舉6輪仍「難產」 麥卡錫再丟1票
世衛稱中國低報數據 拜登：擔心北京如何處理疫情

世衛稱中國低報數據 拜登：擔心北京如何處理疫情
川普為黨內「混亂」抨擊麥康諾趙小蘭夫婦 拒說是否仍挺麥卡錫選議長

川普為黨內「混亂」抨擊麥康諾趙小蘭夫婦 拒說是否仍挺麥卡錫選議長

熱門新聞

遭到巨浪襲擊的郵輪維京北極星號被損毀的船艙。(Getty Images)

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

2023-01-04 11:35
1月1日起，全美約有12州個人所得稅稅率調降，居民領薪時將有較多錢可拿到手。(路透)

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

2023-01-01 08:39
共和黨國會眾議員麥卡錫(中)在首輪議長投票時失利。(美聯社)

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

2023-01-03 17:05
紐約布魯克林街頭一處檢測站，市民等待檢測，最近確診病例增加。（Getty Images）

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

2023-01-02 08:25
一架中國軍機在南海上方國際空域，進入一架美國空軍飛機10呎（3公尺）範圍內。（路透）

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

2022-12-29 15:33
半數以上民眾自承買不起房子，房屋滯銷。圖為麻州西伍德市的公寓房待售。(美聯社)

55%美國人買不起現住的房子 1/4千禧世代準備永遠租房

2023-01-02 02:30

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪