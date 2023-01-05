世衛：中國未出現新冠新變種 但低報疫情數據

元旦當天，巴黎戴高樂國際機場醫務工作人員對來自中國的旅客立即進行新冠篩檢，以防新冠變種病毒入境。(美聯社)

世界衛生組織(WHO )專家組4日公布，當前中國爆增的新冠疫情 主要是來自Omicron亞變體BA.5病株。同時，據當局共享的信息，包括存入公共數據庫的基因序列，中國沒有發現令人擔憂的新冠肺炎病毒新變體。世衛組織表示，中國科學家目前已共享超過770個序列，其中Omicron亞變體BA.5及其分支占所有本地感染病例的97%以上。 在全球範圍內，BA.5 變體約占所有序列的68%。

WHO新冠疫情技術主任瑪麗亞‧范科霍夫(Maria Van Kerkhove)表示，目前WHO正在評估新變體XBB.1.5的嚴重性，因為這種變體最近在美國的病例中所占比例愈來愈大。

范科霍夫說，專家組擔心的是它的傳播性，這種病毒傳播得愈多，發生變化的機會就愈大。但她強調，隨著疫苗接種和藥物的普及，進一步傳播不一定會引起更多的死亡。她又說，目前尚無數據證明 XBB.1.5會導致更嚴重的疾病。

世衛組織秘書長譚德塞4日表示多國對來自中國的旅客採訪檢查限制措施，主因是中國疫情訊息不透明，外界多有擔憂。(Getty Images)

另方面，WHO批評中國對新冠死亡的新定義過於狹窄，使得有關死亡統計數據與中國的疫情的實情並不符合。

秘書長譚德塞4日在記者會上指出，新冠病毒正在中國全國爆發性傳播，然而中國政府卻缺乏疫情數據，他擔心中國民眾的生命面臨風險。

他表示，WHO最近與中國官員會晤時，強調分享疫情細節的重要性，包括住院率及基因序列，指出「世衛組織在對全球疫情形勢作出定期、快速和有力的風險評估時，有關數據至關重要。」

譚德塞表示，可以理解為什麼有許多國家對來自中國的旅客採取限制措施，這是由於缺乏有關疫情的信息。

WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩(Michael Ryan)在同一記者會上說，「中國目前公布的入院人數、重症監護入院人數，特別是在死亡人數方面，沒有充分反映出新冠疫情的真正影響。」

與此同時，愈來愈多國家對來自中國的旅客實施入境檢測 措施。

更多國家對來自中國的旅客要求登機前的陰檢。圖為荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場工作人員4日機場分發檢測劑給來自中國的旅客。(Getty Images)

日本繼美國、法國、西班牙、義大利、印度、以色列、澳洲、加拿大和其他國家從8日開始，要求所有來自中國的入境者須接受核酸檢測。

南韓於5日開始要求所有來自中國的旅客須檢測呈陰性才能登上飛往南韓航班，抵達後第一天接受核酸檢測。

此外，歐盟官員4日開會討論協調應對措施後，敦促成員國要求從中國乘飛機出發的旅客，在起飛後48小時內接受檢測，並建議在往返中國的航班上全程佩戴口罩。