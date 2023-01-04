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NFL賽事超吸金 卻是球員「拿命衝撞」

記者胡玉立／綜合報導
美足水牛城比爾隊3號球衣的安全衛哈姆林，2日晚迎戰辛辛那提的猛虎隊時，在第一節與對方球員猛撞，突然不支倒地，陷入昏迷。(美聯社)
美足水牛城比爾隊3號球衣的安全衛哈姆林，2日晚迎戰辛辛那提的猛虎隊時，在第一節與對方球員猛撞，突然不支倒地，陷入昏迷。(美聯社)

美式足球聯盟(NFL)水牛城比爾隊(Buffalo Bills)安全衛哈姆林(Damar Hamlin)2日晚在辛辛那提一場備受矚目的黃金時段關鍵比賽中，心臟驟停仰著倒下，經急救後目前仍狀況危急；如此震撼事件再次引發人們對職業美式足球運動危險性高、球員受傷頻傳的強烈質疑。

24歲的哈姆林在與辛辛那提猛虎 (Cincinnati Bengals)的比賽第一節倒下後，比賽暫停。哈姆林一動不動躺在球場上時，全場突然靜默下來，醫生當場為他急救，圍在他附近的隊友流淚祈禱。哈姆林心跳恢復後送醫，約30分鐘後，聯盟正式延後比賽，比爾隊飛回水牛城。

紐約時報報導，這項暗黑轉折提醒世人，儘管NFL是全美最熱門職業賽事，轉播商和贊助商為NFL及參賽隊伍提供了豐厚利潤，但球員嚴重受傷風險始終存在。美足運動建立在猛烈碰撞的暴力基礎之上；哈姆林心臟驟停，正是這類比賽最可怕的受傷類型；它不只是膝蓋撕裂或腳踝受傷的筋骨皮肉傷，而可能是生命的終結。

許多足球迷及前明星球員，已再次質疑是否值得冒險從事這項運動；有線電視體育頻道ESPN分析師、前防守後衛克拉克(Ryan Clark)表示，許多球員自欺欺人地認為自己是「現代鬥士」，其實他們是「以撞擊身體維生的高薪藝人」。

「我們用『上戰場』、『甘願赴死』、『全力以赴』等陳腔濫調來形容，但那些都是空話。那是比賽！」克拉克2日推文寫道：「你如果穿的是西裝，壓根兒不會想到自己回不了家。」

哈姆林心臟驟停倒下事件，只是再次提醒人們美式足球有「直接換下一人上場」的文化；球員缺乏受到聯盟保障的合約，須儘快重返賽場才行。事實上，哈姆林9月加入比爾隊首發陣容，就是替補因頸部受傷缺席的安全衛球員海德(Micah Hyde)。9月，比爾隊的角衛傑克遜 (Dane Jackson) 頸部受傷無法動彈，被送往水牛城一家醫院；但第二天他就出院了，10月即重返賽場。

紐時報導，因足球運動受傷甚至死亡，並非罕見；每年都有高中足球選手死亡，有的死於中暑或頸部骨折；令家人和社區心碎。儘管近年來高中足球參與度下降，但它仍是男孩子最受歡迎的運動。

多年來，NFL已將美足賽變成大眾娛樂，集結啦啦隊、超大型體育場和大牌贊助商。與此同時，聯盟也明白，比賽暴力行為可能讓球迷卻步。NFL近年持續投入龐大資源來「讓比賽更安全」；2019年還製作一段有關如何識別和搶救心臟驟停球員的影片。

再多的金錢、訓練和良好意圖，也改變不了美式足球運動藉「更大、更強、更快的球員相互碰撞倒地」來前進得分的本質。NFL最多只能做到降低風險，而不是消除風險。

足球 NFL 紐約時報

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