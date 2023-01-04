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NFL球星致命衝撞…「心跳驟停」為何要命？ 存活率不到12%

記者張聲肇／綜合報導
水牛城比爾隊的安全衛哈姆林2日晚出賽受傷，當場倒地時，全體球員圍成圓圈，保護隱私，讓醫務人員進行急救。(美聯社)
水牛城比爾隊的安全衛哈姆林2日晚出賽受傷，當場倒地時，全體球員圍成圓圈，保護隱私，讓醫務人員進行急救。(美聯社)

水牛城比爾隊24歲球員哈姆林(Damar Hamlin)2日晚出戰辛辛那提猛虎隊時，突然「心跳驟停」(cardiac arrest)昏倒送醫，目前情況危急。心臟醫學專家認為，哈姆林心跳驟停也可能是先前的心臟毛病所造成，在賽場被撞擊後，心血管或心臟受傷，以致心跳突然停止。

什麼叫做心跳驟停(cardiac arrest)？

俄亥俄州立大學醫學中心心臟科醫師莫卡丹姆(Nahush Mokadam)說，「心跳驟停」(或稱心搏停止、心臟停止)是指心臟突然停止跳動，心臟的電流系統故障，才會發生。美國心臟協會說，心跳驟停在醫院外發生的話， 存活率不到12% ，但急救得宜，可完全康復。

它和心律不整不同。心律不整是先天缺陷、心臟受損或藥物造成，可能導致心跳驟停。

莫卡丹姆說，在恰好那一刻打擊到心臟，會造成稱為「心室顫動」(ventricular fibrillation)的嚴重心律不整，此一現象醫學上稱為心臟中斷(commotio cordis)，心跳週期正要「重新開機」那一剎那受到刺激，就可能發生「心跳驟停」。

家人3日晚透露，水年城比爾隊安全衛哈姆林，病情好轉。(Getty Images)
家人3日晚透露，水年城比爾隊安全衛哈姆林，病情好轉。(Getty Images)
美足水牛城比爾隊3號球衣的安全衛哈姆林，2日晚迎戰辛辛那提的猛虎隊時，在第一節與...
美足水牛城比爾隊3號球衣的安全衛哈姆林，2日晚迎戰辛辛那提的猛虎隊時，在第一節與對方球員猛撞，突然不支倒地，陷入昏迷。(美聯社)

剛好也在看那場比賽的心臟科醫生說，哈姆林的心跳驟停，可能就是這種情況，運動場上曾有過類似案例。耶魯大學心臟學家克然姆赫茲(Harlan Krumholz)說，棒球賽和曲棍球賽時，突然被棒球或曲棍球打到胸部，也可能造成運動員心跳驟停。

此外，心臟病突發(heart attack)或心臟衰竭(heart failure)也可能導致心跳驟停。心臟病突發又稱心肌梗塞，攜帶氧氣到心臟肌肉的血液流通受阻或氧氣不足，會造成心肌梗塞，通常是冠狀動脈受阻所致。心臟衰竭則是心臟無力把血液送到全身各部位，是慢性且長期疾病，肇因可能是冠狀動脈阻塞物累積太多、心臟病突發病史、高血壓、肥胖、先天性缺陷、肺病和糖尿病。

華爾街日報報導，心跳驟停最重要的就是急救，盡快施予心肺復甦術，恢復呼吸和心跳，自動體外心臟去顫器來不及派上用場時，更要人工急救，哈姆林當場已被救活，仍未脫險境，醫界引為警惕，呼籲大眾要學心肺復甦術和自動體外心臟去顫器使用法。

心臟病 醫學 高血壓

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