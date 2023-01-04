哈姆林「暖心玩具募資曝光」 受傷後急湧556萬元

家人3日晚透露，水年城比爾隊安全衛哈姆林，病情好轉。(Getty Images)

24歲的國家美式足球聯盟(NFL )水牛城比爾隊(Buffalo Bills)安全衛哈姆林(Damar Hamlin)大學畢業後透過募資網站「GoFundMe 」募款給有需要的兒童買玩具，兩年來僅募得2500元，但他受傷後17小時內湧入440萬元善款。

截至美東3日晚間9時截稿時，募款金額已突破556萬元，仍在持續增加中。

哈姆林的目標很簡單，他希望募得2500元買玩具給有需要的孩子，卻花了兩年時間。

哈姆林2日在全國電視轉播的比賽中受傷並緊急送醫後，數千人找到他2020年12月創建的募資頁面；他倒地後17個小時，湧進440萬元善款；這表示在哈姆林受傷的頭17小時內，平均每秒有2.5人捐款。

超過19萬人捐款，每人平均捐款29元，部分人單筆捐款逾5000元，甚至高達兩萬元，另有新英格蘭 愛國者隊(New England Patriots)的球員捐款，新英格蘭愛國者原定8日在常規季賽決賽中對戰水牛城比爾隊。

捐款者林奇(Michael Lynch)在留言區寫道：「生命中有些時刻會讓世界暫停。」

另有人寫道，「我們祈求兩件事，你迅速康復，你對世界的影響力透過GoFundMe擴大」；另有人利用熱門主題標籤，留言「我們都是比爾隊的球迷」。

哈姆林當年創建這個募資頁面，希望協助他的母親在賓州家鄉麥基斯岩(McKees Rocks)共同創辦的「凱莉與妮娜日間照護中心」(Kelly and Nina's Daycare Center)，當地約有6000人住在俄亥俄河(Ohio River)南岸。

哈姆林寫道，在他享受NFL勁旅的同時，他不會忘本並將回饋栽培他的社區，協助送愛給遭受新冠肺炎疫情影響最甚的孩子們。