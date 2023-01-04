NFL驚傳意外 哈姆林重撞倒地 一度心跳驟停

NFL水牛城比爾隊安全衛哈姆林2日晚間出賽時突然在場中倒地，一度停止心跳，經急救後雖恢復心跳，但病況仍很危急，再度引起大眾對美式足球危險性的討論。（美聯社）

CPR緊急搶救送醫 哈姆林仍危急

美式足球 水牛城比爾隊(Buffalo Bills)安全衛哈姆林(Damar Hamlin)2日晚在賽事中與對手衝撞，心跳驟停而昏迷倒地，經心肺復甦術(CPR)搶救並送醫，3日仍處於危急狀態，本事件透過黃金時段直播，全國收看的觀眾同感震撼，再次引起美式足球這項全國最大運動賽事的危險性討論，也讓NFL面臨重大危機。

兩隊球員流淚 球場靜默 球迷悲傷

在哈姆林無預警倒地後，兩隊球員目睹過程，比賽中斷，兩隊的四分衛布洛和鮑伊爾跪地為哈姆林禱告。 （Getty Images）

紐約時報 3日報導，哈姆林千百萬球迷透過電視看到24歲的哈姆林在賽事第一節的一次看似尋常的擒抱中受傷倒下，哈姆林動也不動躺在球場，急救人員手忙腳亂想讓他心臟恢復跳動，兩隊球員噙著眼淚，球場靜默下來，看到一名年輕球員的性命危如累卵，球迷心情也為之一沈。

哈姆林恢復心跳後，經救護車急送醫院；兩隊教練與主審及聯盟高層會商，而球員們走回休息室；水牛城比爾對上辛辛那提猛虎(Cincinnati Bengals)這場比賽攸關季後賽 ；大約30分鐘後，聯盟宣布停賽，並於3日表示，比賽至少不會在本周再比下去。

哈姆林家人：未放棄希望 感謝支持

NFL水牛城比爾隊安全衛哈姆林。(美聯社資料照片)

哈姆林的經紀人魯尼(Jordon Rooney)3日表示，哈姆林一家人並未放棄希望，並透過魯尼向外界發表聲明，感謝各界的愛心、支持。

水牛城比爾隊3日發表聲明稱，住在辛辛那提大學醫院加護中心的哈姆林仍處於危急狀態，在人工昏迷下接受觀察。