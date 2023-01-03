升息效應 科技與金融業頻裁員 新年失業潮恐反噬低薪族

矽谷高科技業去年經歷一波裁員潮。(美聯社)

聯準會 對抗通膨的措施影響高薪員工最甚，華爾街 金融業和矽谷高科技受創最深，低薪族目前反而得利，但這種情況能否持續仍待觀察；新年可能迎來失業潮，反噬低薪族，同時傷到即將宣布競選連任的拜登 總統。

Politico網站報導，聯邦參議員伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)等進步派議員抗議聯準會激進升息威脅數百萬尋常員工。

但截至目前，以科技公司和華爾街銀行業、收入較高的數百萬名專業人士受創最深。

高盛(Goldman Sachs)、亞馬遜(Amazon)和臉書(Facebook)等大型科技公已宣布裁撤數千人的計畫，低薪勞動市場的裁員潮則相對和緩，許多低層員工的薪資漲幅甚至擊敗40年來新高的通膨。

但整體經濟果如經濟學者預測，步入衰退，去年的情況可能迅速改變，屆時勞工的苦難將至，且可能拖累即將宣布競選連任的拜登。

Cumberland Advisors投資長柯托克(David Kotok)說，「科技與金融業受升息影響最深，因為低利率讓它們進補最大；目前你若是木工和零售工人，可以隨時辭職找薪資更高的工作。如果我們進入真的經濟衰退，這種情況將不會持續。」

相關數字訴說著高薪族的痛苦和低薪族受惠的現象。數據公司Challenger表示，美國企業去年宣布資遣32萬173名員工，比2021年前11個月多6%；其中又以科技業的8萬978人最多，占總裁員數逾25%。

仰賴股市收益的富裕投資人也飽受衝擊，華爾街三大指數去年跌掉兩位數，其中以科技股為主的那斯達克(Nasdaq)跌幅最大，近34%。

此外，去年加密貨幣市場崩盤，蒸發逾2兆元，數千名薪資優渥的員工失業。

經濟學者預測，目前對普通職員造成傷害尚未完全實現，至少在送舊迎新之際還沒，但相關隱憂仍存。

華倫去年8月表示，「你們知道比起高物價與經濟強勁，更慘的情況是什麼嗎？是高物價和數以百萬人失業。」兩個月後，華倫與另九名議員聯名上書聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)，指聯準會「罔顧數以百萬勞工的生計」。

對低薪者而言，去年的時機大好，但工資增長，恐促使聯準會大幅升息應對，引發經濟衰退的憂慮，屆時可能反噬低薪族群並傷害拜登爭取連任的選情。