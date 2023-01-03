企業加薪留人 漲幅高達5.5% 成本轉嫁消費者恐助長通膨

受雇者為了追求更高薪而選擇離職，使得企業願意為留下來的員工加薪。(Getty Images)

亞特蘭大聯邦儲備銀行(the Federal Reserve Bank of Atlanta)的數據顯示，去年11月留職員工薪資較上一年同期上漲5.5%，不但高於12個月平均值，也高於2022年1月3.7%的年增長率，創下25年來最高漲幅；不過數十年來最大幅度的加薪，也是當前通膨居高不下的一項原因。

該數據顯示，與前年同期相比，11月離職員工的薪資漲幅更高，達到7.7%，因為受雇者為了追求更高薪而選擇離職，使得企業願意為留下來的員工加薪。

經濟反彈 員工議價能力增

不過許多受雇者並沒有感受到加薪的利多；根據聯邦勞工部 數據，截至11月前的12個月當中，所有私人企業員工薪資若列入7.1%年度通貨膨脹率後，實質薪資減少1.9%。

隨著經濟從疫情期間的谷底反彈，員工薪資議價能力增強；Lightcast資深經濟學者歐凱恩(Layla O'Kane)表示，「因為不想失去培訓好的員工，企業對內部員工加薪」。

以巴爾的摩一家保險公司擔任會計的雅莉珊卓雅‧卡特(Alexandria Carter)為例，她去年不但獲得晉升、還得到小幅度加薪，甚至年終績效評估又加薪7%。

不過隨著勞動力市場舒緩，薪資增長幅度也開始下降，去年11月份平均時薪較上一年同期增長5.1%，低於去年3月份5.6%的高點。

若加10% 2/5可能因此跳槽

儘管如此，有鑑於就業 市場挖角激烈，加薪壓力仍繼續存在。根據Robert Half去年9月公布的調查，有超過半數專業人士認為薪資過低，有五分之二受雇者可能因為其他企業加薪10%而跳槽。

以總部位於北卡羅來納州 夏洛特(Charlotte)的連鎖餐飲業Famous Toastery為例，其加薪速度超過以往，旗下八家分店所有廚房員工薪資比前年同期上漲了約15%。不過為了彌補勞動力成本增加，Famous Toastery去年8月起提高部分菜單價格。