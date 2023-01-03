我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洪水將襲、堤壩遭淹 北加沙加緬度下令撤離多處居民

北加海岸著名「魔鬼坡」特斯拉墜崖 2大2小奇蹟生還

企業加薪留人 漲幅高達5.5% 成本轉嫁消費者恐助長通膨

編譯俞仲慈／綜合2日電
受雇者為了追求更高薪而選擇離職，使得企業願意為留下來的員工加薪。(Getty Images)
受雇者為了追求更高薪而選擇離職，使得企業願意為留下來的員工加薪。(Getty Images)

亞特蘭大聯邦儲備銀行(the Federal Reserve Bank of Atlanta)的數據顯示，去年11月留職員工薪資較上一年同期上漲5.5%，不但高於12個月平均值，也高於2022年1月3.7%的年增長率，創下25年來最高漲幅；不過數十年來最大幅度的加薪，也是當前通膨居高不下的一項原因。

該數據顯示，與前年同期相比，11月離職員工的薪資漲幅更高，達到7.7%，因為受雇者為了追求更高薪而選擇離職，使得企業願意為留下來的員工加薪。

經濟反彈 員工議價能力增

不過許多受雇者並沒有感受到加薪的利多；根據聯邦勞工部數據，截至11月前的12個月當中，所有私人企業員工薪資若列入7.1%年度通貨膨脹率後，實質薪資減少1.9%。

隨著經濟從疫情期間的谷底反彈，員工薪資議價能力增強；Lightcast資深經濟學者歐凱恩(Layla O'Kane)表示，「因為不想失去培訓好的員工，企業對內部員工加薪」。

以巴爾的摩一家保險公司擔任會計的雅莉珊卓雅‧卡特(Alexandria Carter)為例，她去年不但獲得晉升、還得到小幅度加薪，甚至年終績效評估又加薪7%。

不過隨著勞動力市場舒緩，薪資增長幅度也開始下降，去年11月份平均時薪較上一年同期增長5.1%，低於去年3月份5.6%的高點。

若加10% 2/5可能因此跳槽

儘管如此，有鑑於就業市場挖角激烈，加薪壓力仍繼續存在。根據Robert Half去年9月公布的調查，有超過半數專業人士認為薪資過低，有五分之二受雇者可能因為其他企業加薪10%而跳槽。

以總部位於北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)的連鎖餐飲業Famous Toastery為例，其加薪速度超過以往，旗下八家分店所有廚房員工薪資比前年同期上漲了約15%。不過為了彌補勞動力成本增加，Famous Toastery去年8月起提高部分菜單價格。

由於多數企業主相信可以將薪資上漲成本轉嫁給消費者，造成高居不下的通膨又促使受雇者追求更高的生活收入，進而帶動留職者薪資增長，因此企業在缺工情況下，不管留職者和離職者的薪資都在上漲。

受雇者為了追求更高薪而選擇離職，使得企業願意為留下來的員工加薪。(Getty I...
受雇者為了追求更高薪而選擇離職，使得企業願意為留下來的員工加薪。(Getty Images)

勞工部 北卡羅來納州 就業

上一則

遭抗議後 美國新聞法學院評鑑項目將修改

下一則

麥卡錫「軟硬兼施」爭眾院議長 稱願讓步同時發出警告

延伸閱讀

加薪29% 紐約州議員薪資14.2萬全美最高

加薪29% 紐約州議員薪資14.2萬全美最高
企業留才 平均加薪5.5％ 勞動成本成通膨壓力

企業留才 平均加薪5.5％ 勞動成本成通膨壓力
加州雞蛋受禽流感影響較輕 蛋價上漲還有通膨因素

加州雞蛋受禽流感影響較輕 蛋價上漲還有通膨因素
別管通膨了 英國民眾砸錢看演唱會和音樂劇不手軟

別管通膨了 英國民眾砸錢看演唱會和音樂劇不手軟

熱門新聞

中國國家衛健委26日晚發布公告，將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，自明年1月8日起實施「乙類乙管」的總體方案，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。(新華網)

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

2022-12-26 10:46
1月1日起，全美約有12州個人所得稅稅率調降，居民領薪時將有較多錢可拿到手。(路透)

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

2023-01-01 08:39
一架中國軍機在南海上方國際空域，進入一架美國空軍飛機10呎（3公尺）範圍內。（路透）

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

2022-12-29 15:33
紐約布魯克林街頭一處檢測站，市民等待檢測，最近確診病例增加。（Getty Images）

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

2023-01-02 08:25
納稅人稅收級距(tax bracket)將有調整，對於2022年未獲加薪的民眾是好消息，可能被擠到能夠少繳一些稅的收入級別。(美聯社)

好消息 稅收將調整 今年沒漲工資的人因禍得福

2022-12-28 09:35
半數以上民眾自承買不起房子，房屋滯銷。圖為麻州西伍德市的公寓房待售。(美聯社)

55%美國人買不起現住的房子 1/4千禧世代準備永遠租房

2023-01-02 02:30

超人氣

更多 >
10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費
自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝
抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你

抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你
更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多
駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世

駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世