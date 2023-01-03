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IMF：美、中都預期放緩 今年全球1/3經濟體陷衰退

編譯劉忠勇、林聰毅／綜合報導
國際貨幣基金示警，今年全球可能有三分之一經濟體衰退。圖為倫敦商店停業拍賣。(歐新社)
國際貨幣基金示警，今年全球可能有三分之一經濟體衰退。圖為倫敦商店停業拍賣。(歐新社)

國際貨幣基金(IMF)總裁喬治艾娃1日警告，2023年全球三分之一經濟體將陷入衰退。她說，由於美國、歐盟和中國三大經濟體都預期經濟放緩，今年將是比2022年「更艱困」的一年。

疫情蔓延 會拖累全球經濟

俄烏戰爭、物價飆漲、利率升高以及中國新冠疫情擴散，在在衝擊全球經濟。喬治艾娃接受哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS)專訪時表示：「我們預期全球經濟體有三分之一會陷入衰退，歐盟半數國家(今年)會陷入衰退。就算那些沒有衰退的國家，也會有數以億計人感覺像是衰退。」

喬治艾娃表示，中國放棄嚴密防疫封控政策後，新冠肺炎疫情迅速蔓延，經濟短期也面臨新一波的打擊。她說：「接下來幾個月對中國而言相當艱苦，對中國經濟成長有負面影響，對地區影響也是負面的，也不利全球經濟成長。」

上周末公布的數據顯示，中國經濟2022年末呈現疲軟趨勢。根據12月的官方製造業採購經理人指數(PMI)，由於中國工廠疫情擴散，國內工廠活動連續第三個月萎縮，且萎縮速度是近三年最快。同時，根據「中國指數研究院」調查，100座城市的住宅價格連續第六個月下跌。

喬治艾娃表示，中國經濟年成長率將出現40年來首度相當於、甚至低於全球經濟成長的情況。換言之，中國會拖累而非帶動全球經濟成長。

中國民眾12月15日戴著口罩騎三輪車經過北京街頭。國際貨幣基金總裁喬治艾娃警告，...
中國民眾12月15日戴著口罩騎三輪車經過北京街頭。國際貨幣基金總裁喬治艾娃警告，中國新冠疫情迅速蔓延，短期內經濟將面臨新一波打擊。(歐新社)

美勞動市場強 免陷最壞狀況

IMF去年10月預估，今年全球經濟僅成長2.7%，中國則成長4.4%。從喬治艾娃的談話看來，IMF在本月於達沃斯舉行的世界經濟論壇(WEF)更新經濟預測時，勢必會進一步下修全球和中國經濟展望。

不過，喬治艾娃認為，由於美國勞動市場強健，應可以免於陷於最壞狀況。

她說，「美國或許可以免於衰退」，因為失業率很低，「如果2023年仍守住這樣的韌性，將有助全世界度過艱苦的一年」。

BBC指出，美國經濟低迷，對中國、泰國和越南等亞洲國家產品的需求將降低。而亞洲地區數十年來仰賴中國為主要貿易夥伴以及經濟危機時的支撐，如今中國如何處理疫情的後續經濟效應將影響亞洲經濟體。

國際貨幣基金示警，今年全球可能有三分之一經濟體衰退。圖為倫敦商店停業。(歐新社)
國際貨幣基金示警，今年全球可能有三分之一經濟體衰退。圖為倫敦商店停業。(歐新社)

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