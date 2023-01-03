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自己加薪29% 紐約州議員薪水14.2萬全美最高

編譯徐薏茹／綜合2日電

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)2022年最後一天簽署法案，替紐約州參眾兩議會的議員加薪3萬2000元，基本薪資提高為14萬2000元，比起之前的11萬元增長29%；新法於1日生效，使紐約州議員在新的一年開始即成為全美薪酬最高州議員。

根據「全國州議會聯合會」(National Conference of State Legislatures)的資訊，在紐約新法通過前，全國薪水最高的州議員為加州議員，基本年薪為11萬9000元。

紐約州議員在12月底的特別議會通過加薪法案，不過新的加薪法有其限制；從2025年開始，外部收入上限為3萬5000元，來自兵役、退休計畫，或投資的收入則不受限制。

部分民主黨議員支持加薪，表示加薪是必要的，以跟上生活成本。

但有部分共和黨議員在特別議會期間反對該法案，批評法案對外部收入的限制。

紐約上州參議員博雷洛(George Borrello)說明他投反對票的理由：「他們試圖制定外部收入的禁令來達成政治掩護，這並不會使奧伯尼(Albany)更好，而是變得更糟。」

博雷洛表示外部收入禁令將阻止議員，或是有現實生活經驗且有進取心、有才華的個人投入公共服務。

州議員上一次加薪是2018年，當時是20年來的首次加薪。

紐約州 紐約上州 加州

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