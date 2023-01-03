俄營房元旦遭炸63死 開戰以來單一兵損最多一次

烏克蘭1日對俄國軍營發動攻擊，造成重大傷亡，俄方稱烏軍是使用美國提供的海馬士火箭。（歐新社）

烏克蘭 軍方表示，烏軍元旦凌晨空襲烏東頓內次克(Donetsk)的俄羅斯軍隊占領區馬克耶夫卡鎮(Makiivka)，擊中一處存放彈藥的營房，造成數百名俄軍傷亡；俄國國防部 長2日罕見證實，一處營房遭烏軍以美國援助的「海馬士」(HIMARS)多管火箭系統攻擊，造成63名俄軍陣亡。

西方媒體報導，這是莫斯科當局極罕見宣布在烏克蘭的兵損，且是俄烏戰爭十個多月來，俄方承認單一事件陣亡人數最多的一次。

俄國國防部2日發布聲明表示，烏軍以美軍馳援的精準武器「海馬士」系統發射六枚火箭彈，襲擊俄軍占領的駐地，其中兩枚被擊落，四枚擊中營房，造成63人陣亡，但未說明遇襲日期。

俄國罕見證實1日遭到烏克蘭火箭攻擊，至少63名軍人死亡。(Getty Images)

莫斯科扶植的頓內次克州政府官員別索諾夫(Danil Bezsonov)表示，馬克耶夫卡一所作為軍人營房的職業學校在元旦凌晨過後兩分鐘遭到攻擊。

烏克蘭參謀部2日承認攻擊，稱馬克耶夫卡12月31日遇襲，十輛俄軍軍車損毀，但未說明俄軍折損的人數。

烏克蘭武裝部隊的策略通訊局(Strategic Communications Directorate)1日表示，約400名俄軍在該攻擊中喪生，另有約300人受傷，但此說法無從證實。

俄方的消息僅表示攻擊發生在馬克耶夫卡地區，但未提及職業學校和日期。

俄國軍事部落格的資訊在烏俄戰爭中相對可靠，相關內容指遇襲的營房內約有600人，且彈藥也存放在同一地點，烏軍空襲導致庫房的彈藥爆炸，因此傷亡慘重。

俄國營區1日遭到烏軍攻擊造成開戰來最大傷亡，俄方指烏軍是使用美國提供的海馬士多管火箭系統，但烏方則未證實。（美聯社）

俄軍控制的「頓內次克人民共和國」官員貝索諾夫(Daniil Bezsonov)對這波死傷慘重的攻擊怒不可遏，呼籲當局懲治下令在存放彈藥地點駐軍的軍官。

英國廣播公司(BBC)等媒體報導，這是俄國總統普亭去年2月24日出兵烏克蘭以來，俄國國防部承認的最大兵損數目。

俄國官員2日另表示，俄軍派遣多架攜帶爆裂物的無人機趁夜攻擊烏克蘭，且俄方並未改變轟炸烏克蘭能源基礎建設目標的策略。

烏克蘭首都基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)2日表示，40架無人機夜晚朝基輔飛來；國防部表示，這40架無人機全數被殲滅。