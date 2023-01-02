桑托斯造假 共和黨老將說話了：當然要請辭

新科共和黨籍聯邦眾議員桑托斯學經歷等造假，黨內資深國會議員出聲了，指桑托斯應考慮請辭。（美聯社）

新科共和黨 籍紐約州第三選區聯邦眾議員 桑托斯(George Santos)坦承血統、學歷、職業等都有造假，雖然眾院 共和黨高層始終保持緘默，但黨內資深國會議員1日則出面表示，桑托斯應該考慮自行請辭。

眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)前任主席、擔任國會議員資歷長達25年的德州聯邦眾議員布萊迪(Kevin Brady)接受「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)節目專訪時說，桑托斯若想贏回選區民眾的信任及尊重，就必須採取某些大動作。

國會新會期3日展開時，34歲的桑托斯將宣誓就職。桑托斯在2022年11月選舉中勝出，紐約第三選區範圍包括長島某些郊區以及紐約市皇后區(Queens)的一小部分。桑托斯成為第一位非現任、公開承認同性戀身分而在聯邦眾議員選舉中勝出的共和黨籍候選人。

剛從眾議員職務退休的布萊迪說，桑托斯事件從許多層面看來都有問題，一再說謊已經是非常明顯的，「他當然要考慮辭職」。布萊迪說，桑托斯應否下台的問題，最後將由桑托斯以及把票投給桑托斯的選民決定。

桑托斯的當選讓共和黨保住些微多數的眾院多數席次，但卻陸續爆發說謊風波。桑托斯也已因為學經歷大量造假而遭到調查。桑托斯競選團隊的開銷金流同樣受到檢視。

僅管引發爭議，桑托斯卻毫無請辭跡象。上周，桑托斯接受福斯新聞網訪問時被問到為何公然說謊，他則回答自己確實犯下錯誤。

即將在國會新會期爭取出任眾院議長的眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)，到目為止並未說明是否要對桑托斯採取任何行動。

布萊迪1日受訪時則說，如果自己是桑托斯想要參加的委員會主席，「他是進不了委員會的」。布萊迪說，美國是願意給人第二次機會的國家，「如果有人願意改過自新，徹底悔過，盡一切力量贏回眾人的尊重與信任，我們就會願意給予第二次機會。」他說，希望桑托斯則夠「選擇正確的道路」。