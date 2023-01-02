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「信用差」租屋受阻 25歲準議員 在朋友家當沙發客

記者顏伶如／綜合報導
來自佛州的聯邦眾議員佛洛斯特表示，因信用評分太差，找不到租屋，可能先借宿朋友家沙發。（路透）
來自佛州的聯邦眾議員佛洛斯特表示，因信用評分太差，找不到租屋，可能先借宿朋友家沙發。（路透）

即將上任的美國史上首位Z世代(Gen Z)聯邦眾議員佛洛斯特(Maxwell Alejandro Frost)1日表示，由於信用評分太差，在華府找不到租屋處，就職之後可能有一陣子必須在朋友家裡暫時睡沙發。

25歲的佛洛斯特3日將宣誓就職，成為民主黨籍佛羅里達州第10選區聯邦眾議員。佛洛斯特1日接受美國廣播公司(ABC)新聞節目「本周」(This Week)專訪談到落腳問題時說：「我正再設法處理，想租公寓遭到拒絕，我信用分數太差，要想辦法解決住的問題。我可能有一陣子要先投靠朋友。」

佛洛斯特上個月曾在推特發文中寫道，因為信用太差，在華府租不到房子。他先前曾經表示，信用不佳的原因是參選國會議員舉債太多的關係。為了增加收入，佛洛斯特曾擔任優步(Uber)司機，但他說，個人所得還是不夠支付過去一年半以來的生活開銷與競選花費，結果變得債台高築。

他說，在華府找公寓時對方曾回應，信用不佳還是可以提出申請，可是他申請時卻碰壁，還損失了申請費。

新科國會議員面臨「華府居大不易」的處境，佛洛斯特並非首例。2018年當選的民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)，當年就發現在華府繳不起房租。

原本民主黨籍佛州聯邦眾議員戴敏斯(Val Demings)換跑道參加聯邦參議員選舉之後，佛洛斯特在2022年選舉爭取遞補席次。民主黨初選時有不少資深政治人物加入，結果佛洛斯特以黑馬之姿勝出，讓民主黨高層大呼意外。

取得候選人資格之後，佛洛斯特主打進步派競選政見，包括大規模減少關押、讓警察變成非軍事化、廢除死刑等。

佛州第10選區堪稱民主黨較有優勢的「藍色票倉」，佛洛斯特最後以59%得票率，擊敗得票率39.4%的共和黨對手溫畢許(Calvin Wimbish)。1997年1月17日出生的佛洛斯特不但是美國國會史上第一位Z世代國會議員，還是第一位古巴裔黑人聯邦眾議員。

民主黨 眾議員 華府

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