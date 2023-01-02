WSJ：2024民主黨逾半參議員要改選 難度高

2024民主黨的聯邦參議員席次半數以上要改選，面臨挑戰。(新華社)

時序進入2023年，新國會即將開議，立場偏右的華爾街日報(WSJ)認為，2024年選舉漸成焦點，民主黨 的聯邦參議員 席次半數以上要改選，而且競選的各州已變得讓民主黨更難取勝。

華爾街日報的推論是選民漸把聯邦參議員的投票，與總統選票立場一致，2024年共和黨 要爭取連任有11席，每一席都在前總統川普2020年至少贏3個百分點的州；而民主黨要捍衛連任的3席，都在共和黨掌控的州，例如川普所贏的票數，在西維吉尼亞為39個百分點、蒙大拿16個百分點、俄亥俄8個百分點。

西維州、蒙大拿 差距大

民主黨還有5席待選，拜登總統在那5州2020年勝選幅度不到3個百分點；該報承認，2024年還有總統要選，總統與聯邦參議員候選人的關係是交纏的，拜登已表示，有意競選連任，但未正式宣布，要在假期季與家人討論後才有結論。川普業已宣布再戰白宮，估計在共和黨內初選會遭逢挑戰。

無黨派「庫克政治報導」(Cook Political Report)參院及州長版主編潔西卡‧泰勒(Jessica Taylor)懷疑，現任的拜登有可能在西維州及蒙大拿這樣的州，輾壓對手至少20個百分點嗎？這真是大哉問。

2016年每席參議員選舉結果，走勢都與總統選舉相同；在2020年，唯有共和黨人柯林斯(Susan Collins)在緬因州逆勢而出；雖然柯林斯勝選，但川普在該州敗給拜登。

曼欽、泰斯特尚未表態

民主黨2024年待爭取連任的曼欽(Joe Manchin，西維州)及泰斯特(Jon Tester，蒙大拿州)都還未對連任表態，只有俄亥俄州的布朗(Sherrod Brown)宣布要選連任。

華爾街日報認為，民主黨高層曉得，那些席位很難保住，可能會讓困難選區的參議員取得立法勝利，另外在有傷他們選情的議案上，甚至讓他們得不投票。

讓民主黨選情更棘手的是亞利桑納州參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)選擇退出民主黨，改為無黨派；亞州一度是共和黨據點，近幾年變成兩黨有得拚；拜登2020年在該州以1萬多票勝選。

席納瑪還沒表態競選連任，若是她選擇出馬，民主黨全國黨部及亞州黨部就得考慮是否推出人選，在大選中對壘席納瑪；如果該州出現多人競逐選情，結果可能大大有利共和黨人勝出。