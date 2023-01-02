立法強化保護法官 首席大法官羅伯茲表感謝

聯邦大法官飽受威脅，國會立法強化保護法官，聯邦最高院首席大法官羅伯茲對此表示感謝。(美聯社)

首席大法官羅伯茲 (John Roberts)去年12月31日在一份聯邦司法年度年終報告中，盛讚規畫保護法官的立法，強調「我們必須通過確保法官安全來表達支持。」

自最高法院去年6月推翻1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)保障墮胎 權裁定，賦予全美各州禁止墮胎的權力以來，包括羅伯茲和其他保守派大法官成為民眾抗議對象，導致大法官面臨前所未有的人身威脅。

大法官艾里托(Samuel Alito)曾經表示，洩漏個資導致保守派大法官成為「狙殺目標」。2022年6月有一名攜帶刀槍武器的男子威脅要殺死法官，並在大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)住家附近遭到逮捕。

羅伯茲在這份年終報告中沒有具體提及墮胎裁決內容，但坦承該裁決引發的後續反應令人印象深刻，「司法意見不言自明，自由的國家沒有義務同意。」

但最高法院推翻保障墮胎權的裁定後，民調顯示民眾對法院的信任度降至歷史新低。

由於個資洩漏以及對卡瓦諾大法官的生命威脅，國會以立法來強化對法官及其家人的人身安全保護，並於12月通過法律保護聯邦法官個人包括地址在內的資料，該法係以聯邦法官薩拉斯(Esther Salas)的兒子、20歲的丹尼爾·安德爾(Daniel Anderl) 名字命名，原因是他在新澤西州家中被一名有前科男子殺害。

羅伯茲感謝立法「滿足司法安全需求」的國會議員，表示保護法官的法律對於「法院系統運作至關重要」。

另外羅伯茲也舉法官戴維斯(Ronald N. Davies)為例，他於1957年9月下令阿肯色州小岩城中央高中黑白學生融合(Little Rock Central High School)，戴維斯是在最高法院裁定學校隔離違憲並駁回阿肯色州州長福布斯(Orval Faubus)企圖翻案之後做出決定。

羅伯茲強調戴維斯「因遵守法律而受到人身威脅」，但卻「毫不畏懼」，因此司法系統不能、也不該生活在恐懼之中。