川普行情開高走低 被嘲「賴家王老五」川陣營反駁
前總統川普2022年「開高走低」，期中選舉前眾多候選人蜂擁至佛羅里達州爭取他的支持與背書，他參與數以千計造勢活動，但多項調查接踵而來；一年後，川普面臨截然不同的現實局面，他被刑事調查案件纏身，被歸咎為共和黨在去年期中選舉表現不佳的禍首。
川普在下屆大選面臨強勁對手，其中又以光彩連任的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)最具威脅性。
川普宣布參選角逐2024年大選黨內初選提名已六周，卻仍未脫離自己造成的危機；他還沒辦過一場競選活動，甚至很少離開佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)宅邸，甚至讓人懷疑他是否有認真要再戰白宮。
2016年擔任川普競選活動的顧問比恩多(Michael Biundo)今年表示，「有一部電影叫做『賴家王老五』(Failure to Launch)，我認為川普目前的競選情況便是如此，他宣布參選後無所事事。」
共和黨金主艾柏爾哈特(Dan Eberhart)就問：「什麼競選活動？」，表示絲毫沒看到行動。
艾柏爾哈特曾在川普2020年角逐連任時捐款10萬元，但他現在轉而支持德桑提斯。
艾柏爾哈特說，「川普早早宣布參選，更像是對德桑提斯表現優異的回應，且他對抗法律訴訟的策略表現得比政治競選活動還要好。」
川普的競選活動官員堅稱他自去年11月15日宣布參選以來即花費數周規畫政治行動，且川普選在假期前宣布，假期期間的政治活動通常很低迷，讓他有更多時間運籌帷幄。
川普的發言人史帝芬‧張(Steven Cheung)說：「這是場馬拉松，我們正在擬定戰術。」
川普也為自己緩慢啟動的競選活動辯護，在他的社群媒體上寫道，「競選活動將更大、更好，因為我們的國家邁向地獄，但現在有點早，你們不覺得嗎？」
川普的潛在對手則已花費數月為競選活動打基礎，包括造訪提早投票州，與保守派團體會談，並與可能支持他的人們打好關係。
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