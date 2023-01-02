拜登籲兩黨合作 將赴肯州撒錢 麥康諾陪同

圖為1日還在維京群島度假的拜登總統參加彌撒。(美聯社)

拜登 總統預計4日視察肯塔基州 ，屆時將罕見地與來自肯塔基州的參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)同框亮相。拜登此行主要重點在宣揚兩黨於2021年批准的近1兆元基礎設施支出，藉機宣揚兩黨合作為國家發展帶來的利多，白宮官員也配合前往各地宣揚經濟政策，為拜登日後爭取連任暖身。

參院共和黨領袖麥康諾與民主黨總統拜登合作，將於4日在麥康諾的家鄉肯塔基州宣布基礎建設合作的撥款活動。(美聯社)

美聯社1日報導，白宮表示，拜登總統視察緊鄰肯塔基州的俄亥俄州 辛辛那提地區(the Cincinnati area)時，將邀請兩黨新任官員包括民主黨籍俄亥俄州參議員布朗(Sherrod Brown)、民主黨籍肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)和共和黨籍俄亥俄州長狄懷恩(Mike DeWine)。

由於共和黨在11月期中選舉獲勝，重新從民主黨手中奪回眾院多數，也結束民主黨對參眾兩院的完整控制權，因此新年假期一結束，白宮宣布拜登跨黨派合作之旅，拉攏共和黨人的企圖鮮明。而且早在去年底暫別華府度假前，拜登也呼籲不要再區分「紅隊」或「藍隊」，「而是在乎我們是誰、我們是美國人。」

新年伊始，拜登總統即將推動新政，強調兩黨合作，互相受益。圖為肯塔基州與與俄亥俄州之間的重要通道「布蘭特史班瑟大橋」，即將獲得聯邦基礎建設經費16億3000多萬元撥款。(美聯社)

拜登此行主要目的與肯塔基州、俄亥俄州聯手宣布的重大建設有關，在辛辛那提將建造一座新的俄亥俄河(Ohio River)大橋，取代1960年代的舊橋，以紓解中西部貨運，該新橋興建計畫獲得聯邦撥款超過16.3億元。

於拜登2021年簽署、近1兆元的兩黨基礎設施協議，即包含兩州申請的大橋興建經費，當時立法通過時，不但拜登強調該橋的重要性，參院共和黨領袖麥康諾麥也表示新橋配套建設「是該法最高成就之一」。新橋預計今年稍後破土動工，預計2029年前完成大部分工程。

另外拜登視察肯塔基州，也將順道為爭取連任的民主黨籍州長貝希爾拉抬聲勢。

同時配合拜登跨黨派之旅，副總統賀錦麗預定同日前往芝加哥訪問，運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)也將前往康乃狄克州宣揚拜登政府的經濟政策。