為民紓困 全美各州大手筆減稅

物價一路飆漲，各州政府推出減稅，2023年民眾所得稅將可少繳一些。1月1日起，全美約有12州個人所得稅稅率調降，居民領薪時將有較多錢可拿到手。這是州政府連續第二年為州民減稅，「稅務基金會」(Tax Foundation)形容為「空前的減稅潮」。

「稅務基金會」州稅計畫副總監瓦查克(Jared Walczak)說，各州減稅潮的出現是因為疫情相關稅收成長、通貨膨脹、勞工流動率增加，以及各州之間勞資競爭越來越激烈。

瓦查克接受華盛頓時報(Washington Times)訪問時說，過去兩年來，各州出現創紀錄的成長，州政府如今「彷彿坐在錢堆上」。他表示，同一時間裡，許多民眾則因為通膨而掙扎，州政府因為紓困而受惠，也體認到因為遠距上班或混合式工作型態的關係，納稅人已變得比以往有著更高的流動率。

他表示，綜合各種因素的結果，各州之間在稅務方面競爭日益激烈，與以往相比，如今州政府越來越多決策是以繳稅、生活開銷為主要考量。

「稅務基金會」統計指出，有38州將於2023年改變稅制，阿拉巴馬州、德拉瓦州、愛阿華州、羅德島州、內布拉斯加州 對於州民的退休收入或軍人退休金 所得稅，將予以全數或部分豁免。

企業也是這波減稅潮的受益對象。阿肯色州、科羅拉多州 、內布拉斯加州、新罕布夏州、賓州都將在2023年調降企業稅稅率。

亞利桑納州、愛達荷州、密西西比州將降低稅率，同時把累進式所得稅率(graduated-income tax rate)改為單一稅(flat-rate)架構，也就是不分收入金額多少，都以固定稅率徵稅。

減稅風潮多半由共和黨執政州的州議會發起，但民主黨執政州也不落人後。夏威夷州、伊利諾州從1月1日起將擴大勞動所得稅收抵免(Earned Income Tax Credit，EITC)。

瓦查克說，全國各地都在減稅，有27州已為至少一項重要稅款減稅，其中有21州已降低個人所得稅。他說：「減稅風潮出現在各地區域，在紅州看得到減稅，紫州也有減稅，甚至某些藍州都有減稅。這絕對是過去兩年裡的大規模趨勢。」

身為藍州的科羅拉多州，州民通過公投降低個人所得稅與企業稅稅率，從原本的4.55%降至4.4%。