我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨年夜豪雨成災 金山101高速路關閉 雨量逼近173年紀錄

直播／揮別防疫限制跨年 紐約時報廣場亮起2023

為民紓困 全美各州大手筆減稅

記者顏伶如／綜合報導

物價一路飆漲，各州政府推出減稅，2023年民眾所得稅將可少繳一些。1月1日起，全美約有12州個人所得稅稅率調降，居民領薪時將有較多錢可拿到手。這是州政府連續第二年為州民減稅，「稅務基金會」(Tax Foundation)形容為「空前的減稅潮」。

「稅務基金會」州稅計畫副總監瓦查克(Jared Walczak)說，各州減稅潮的出現是因為疫情相關稅收成長、通貨膨脹、勞工流動率增加，以及各州之間勞資競爭越來越激烈。

瓦查克接受華盛頓時報(Washington Times)訪問時說，過去兩年來，各州出現創紀錄的成長，州政府如今「彷彿坐在錢堆上」。他表示，同一時間裡，許多民眾則因為通膨而掙扎，州政府因為紓困而受惠，也體認到因為遠距上班或混合式工作型態的關係，納稅人已變得比以往有著更高的流動率。

他表示，綜合各種因素的結果，各州之間在稅務方面競爭日益激烈，與以往相比，如今州政府越來越多決策是以繳稅、生活開銷為主要考量。

「稅務基金會」統計指出，有38州將於2023年改變稅制，阿拉巴馬州、德拉瓦州、愛阿華州、羅德島州、內布拉斯加州對於州民的退休收入或軍人退休金所得稅，將予以全數或部分豁免。

企業也是這波減稅潮的受益對象。阿肯色州、科羅拉多州、內布拉斯加州、新罕布夏州、賓州都將在2023年調降企業稅稅率。

亞利桑納州、愛達荷州、密西西比州將降低稅率，同時把累進式所得稅率(graduated-income tax rate)改為單一稅(flat-rate)架構，也就是不分收入金額多少，都以固定稅率徵稅。

減稅風潮多半由共和黨執政州的州議會發起，但民主黨執政州也不落人後。夏威夷州、伊利諾州從1月1日起將擴大勞動所得稅收抵免(Earned Income Tax Credit，EITC)。

瓦查克說，全國各地都在減稅，有27州已為至少一項重要稅款減稅，其中有21州已降低個人所得稅。他說：「減稅風潮出現在各地區域，在紅州看得到減稅，紫州也有減稅，甚至某些藍州都有減稅。這絕對是過去兩年裡的大規模趨勢。」

身為藍州的科羅拉多州，州民通過公投降低個人所得稅與企業稅稅率，從原本的4.55%降至4.4%。

內布拉斯加州 退休金 科羅拉多州

上一則

展望2023／戰爭、革命…5大事件讓全球緊繃

下一則

送走多災多難2022 全球接力迎新年 傳達愛與和平

延伸閱讀

報稅時記住…這12種被動收入不必繳稅

報稅時記住…這12種被動收入不必繳稅
科羅拉多州法規縱容污染？聯邦查是否歧視當地少數族裔

科羅拉多州法規縱容污染？聯邦查是否歧視當地少數族裔
經濟恐衰退 霍楚：明年不會加稅

經濟恐衰退 霍楚：明年不會加稅
德州副州長派屈克：明年重點是減稅

德州副州長派屈克：明年重點是減稅

熱門新聞

中國國家衛健委26日晚發布公告，將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，自明年1月8日起實施「乙類乙管」的總體方案，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。(新華網)

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

2022-12-26 10:46
在冰冷的平安夜深夜，三輛載滿移民的巴士開到美國副總統賀錦麗位在華府的家。圖為賀錦麗的家。（美聯社）

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

2022-12-25 19:26
紐約水牛城被厚厚的白雪覆蓋，足以淹沒到女生的膝蓋。（歐新社）

全美急凍至少23死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷

2022-12-24 21:59
伍銳賢寄出的支票遭盜，竊賊除竄改支票上姓名和金額，還將支票傳真到舊金山的一家銀行。(伍銳賢提供)

郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍

2022-12-25 15:29
一架中國軍機在南海上方國際空域，進入一架美國空軍飛機10呎（3公尺）範圍內。（路透）

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

2022-12-29 15:33
紐約州水牛城一家餐廳被冰封，路透一張照片呈現驚悚畫面，有如氣候災難電影「明天過後」場景。（路透）

「炸彈氣旋」有多強？ 有如「明天過後」驚悚畫面曝光

2022-12-24 22:13

超人氣

更多 >
孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」

孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」
免費取貨？刷單新詐騙…華人管理員成替罪羊 收死亡威脅

免費取貨？刷單新詐騙…華人管理員成替罪羊 收死亡威脅
36歲馬拉松女跑者流感病逝 百萬分之一案例

36歲馬拉松女跑者流感病逝 百萬分之一案例
蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮

蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮
習近平新年賀詞喊團結：防疫新階段 每個人都不容易

習近平新年賀詞喊團結：防疫新階段 每個人都不容易