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拜登總統任期進入下半場 內外挑戰一大堆

編譯俞仲慈／綜合31日電

新年伊始，拜登總統第一個任期進入下半場，但拜登政府無論外交還是內政，都面臨嚴峻挑戰。

俄烏、中國、中東

以俄烏戰爭來說，開打近11個月尚未結束，以美國為首的西方盟國向烏克蘭提供大量援助，讓烏克蘭得以承受俄羅斯攻擊，但拜登政府如何結束這場戰爭以及北約東擴計畫如何處理，還有歐洲是否吸取戰爭教訓，以擺脫對俄羅斯能源依賴，各種障礙依然存在。  

拜登上任後，將外交政策重心重新放在與中國的競爭，軍事重點也轉移到亞太地區，將中國視為最大的競爭對手。但台海兩岸相互依存度很高，加上中國境內有7萬家美國企業，美中關係也剪不斷，理還亂。拜登在與中國國家主席習近平會面時，展現更多平衡和彈性，日後如何與中國打交道，仍是一項艱鉅的任務。

在動盪不安的中東地區，與伊朗達成核協議遙遙無期。向沙烏地伸出的橄欖枝，被丟回拜登臉上。以色列政府已經右傾，儘管拜登竭盡全力維持局勢穩定，但兩國關係齟齬難免。

疫情、移民、經濟

至於內政問題。拜登政府成功控制美國新冠疫情，而且成功幫助美國達成比其他多數主要國家更溫和的危機軟著陸，但未來如何採取因應措施以及投入必要資源，領導國際社會共同防範下一次可能降臨的疫情，則需要長期規劃。 

邊境非法移民問題堪稱拜登政府的一場噩夢。眼看從世界各地偷渡的非法移民日益增加，加重地方政府負擔，但拜登政府針對無證移民入境管理問題，至今依然提不出一套具體解決方案，

至於國人最關切的經濟問題，由財政部長葉倫(Janet Yellen)主導的全球性最低企業稅(global minimum tax for corporations)開始，到成功推動半導體晶片法(CHIPS and Science Act)立法，在在向國際社會明確表達美國的全球競爭力，絕對不輸中國。

俄烏戰爭引發全球能源吃緊，拜登政府採取戰備儲油便宜時購買天然氣，在價格較高時釋放的做法，堪稱明智之舉，國內經濟從疫情受創谷底重新站起，預估通膨危機將在2023年顯著減緩。

拜登上任後帶領美國重返巴黎協定，並通過美國史上最大手筆對抗氣候變遷的「降低通膨法」(Inflation Reduction Act，IRA)，還致力於讓美國遠離石化燃料，預期未來兩年還可以做得更多、更好。

拜登 非法移民 疫情

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