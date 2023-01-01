全美投注額近800億 3州開放線上博彩

越來越多州開放線上體育博彩，投注金額成長力道迅猛，今年預計還將有三州將開放線上賭博。(美聯社)

根據綜藝娛樂資訊平台VarietyIntelligencePlatform調查，全美線上體育博彩規模持續大增，2022年一年間，投注金額躍升98%。目前全美有25州和哥倫比亞特區立法允許線上體育博彩，2023年預計還將有三州開放線上賭博。

該平台針對2019年至2022年線上體育博彩數據進行比較，發現成長力道迅猛。

去年1至10月投注金額總計為733億元，相較之下，2019年同期只有31億元，2020年增至110億元，2021年達371億元。四年內成長超過23倍，成長速度和幅度驚人。

若將去年11月的不完整數據計算在內，2022年下注金額將近800億元。

越來越多州開放線上體育博彩，投注金額成長力道迅猛，今年預計還將有三州將開放線上賭博。(美聯社)

投注金額的計算方式包括投注者的投資和他們贏得的金額，例如，投注50元贏得50元，投注金額便算是100元。

根據VarietyIntelligencePlatform，若單就去年10月看，2019年全美投注額超過6億8700萬元，2020、2021、2022年分別增至25億元、65億元、89億元。亞利桑納和馬里蘭州 去11月才推出行動博彩，且未按時公布數據，因此未被計算在內。

根據調查，紐約州 開放行動體育博彩為市場挹注最大動力，其投注金額為全國最高，達130億元，其次是新澤西州 81億元。

目前全美已有25州和哥倫比亞特區立法允許線上體育博彩，其中堪薩斯州、阿肯色州、路易西安那州、紐約州和馬里蘭州在2022年推出，麻州和俄亥俄州預訂2023年上路，緬因州也已合法化，但啟動日期尚未確定。

另一方面，包括德州在內等多個人口稠密的州都尚未將行動體育博彩合法化。加州選民在2022年期中選舉投票反對合法化；而在佛羅里達州，與部落博彩(tribalgaming)有關的法律問題使行動體育博彩合法化之路陷膠著。