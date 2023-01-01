我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨年夜豪雨成災 金山101高速路關閉 雨量逼近173年紀錄

直播／揮別防疫限制跨年 紐約時報廣場亮起2023

全美投注額近800億 3州開放線上博彩

編譯周芳苑／綜合31日電
越來越多州開放線上體育博彩，投注金額成長力道迅猛，今年預計還將有三州將開放線上賭博。(美聯社)
越來越多州開放線上體育博彩，投注金額成長力道迅猛，今年預計還將有三州將開放線上賭博。(美聯社)

根據綜藝娛樂資訊平台VarietyIntelligencePlatform調查，全美線上體育博彩規模持續大增，2022年一年間，投注金額躍升98%。目前全美有25州和哥倫比亞特區立法允許線上體育博彩，2023年預計還將有三州開放線上賭博。

該平台針對2019年至2022年線上體育博彩數據進行比較，發現成長力道迅猛。

去年1至10月投注金額總計為733億元，相較之下，2019年同期只有31億元，2020年增至110億元，2021年達371億元。四年內成長超過23倍，成長速度和幅度驚人。

若將去年11月的不完整數據計算在內，2022年下注金額將近800億元。

越來越多州開放線上體育博彩，投注金額成長力道迅猛，今年預計還將有三州將開放線上賭...
越來越多州開放線上體育博彩，投注金額成長力道迅猛，今年預計還將有三州將開放線上賭博。(美聯社)

投注金額的計算方式包括投注者的投資和他們贏得的金額，例如，投注50元贏得50元，投注金額便算是100元。

根據VarietyIntelligencePlatform，若單就去年10月看，2019年全美投注額超過6億8700萬元，2020、2021、2022年分別增至25億元、65億元、89億元。亞利桑納和馬里蘭州去11月才推出行動博彩，且未按時公布數據，因此未被計算在內。

根據調查，紐約州開放行動體育博彩為市場挹注最大動力，其投注金額為全國最高，達130億元，其次是新澤西州81億元。

目前全美已有25州和哥倫比亞特區立法允許線上體育博彩，其中堪薩斯州、阿肯色州、路易西安那州、紐約州和馬里蘭州在2022年推出，麻州和俄亥俄州預訂2023年上路，緬因州也已合法化，但啟動日期尚未確定。

另一方面，包括德州在內等多個人口稠密的州都尚未將行動體育博彩合法化。加州選民在2022年期中選舉投票反對合法化；而在佛羅里達州，與部落博彩(tribalgaming)有關的法律問題使行動體育博彩合法化之路陷膠著。

紐約州 馬里蘭州 新澤西州

上一則

拜登總統任期進入下半場 內外挑戰一大堆

下一則

新法上路 華府時薪16.5元 密蘇里大麻銷售合法化

延伸閱讀

2023年各州新法：華府時薪16.5元 密蘇里大麻銷售合法

2023年各州新法：華府時薪16.5元 密蘇里大麻銷售合法
1萬6000名紐約護士將罷工 包括多家華人區醫院

1萬6000名紐約護士將罷工 包括多家華人區醫院
新州、密州撲克玩家 元旦起可線上對打「中獎率更高」

新州、密州撲克玩家 元旦起可線上對打「中獎率更高」
庾澄慶 我的哈林年代演唱會 大莊家2/17登場

庾澄慶 我的哈林年代演唱會 大莊家2/17登場

熱門新聞

中國國家衛健委26日晚發布公告，將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，自明年1月8日起實施「乙類乙管」的總體方案，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。(新華網)

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

2022-12-26 10:46
在冰冷的平安夜深夜，三輛載滿移民的巴士開到美國副總統賀錦麗位在華府的家。圖為賀錦麗的家。（美聯社）

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

2022-12-25 19:26
紐約水牛城被厚厚的白雪覆蓋，足以淹沒到女生的膝蓋。（歐新社）

全美急凍至少23死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷

2022-12-24 21:59
伍銳賢寄出的支票遭盜，竊賊除竄改支票上姓名和金額，還將支票傳真到舊金山的一家銀行。(伍銳賢提供)

郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍

2022-12-25 15:29
一架中國軍機在南海上方國際空域，進入一架美國空軍飛機10呎（3公尺）範圍內。（路透）

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

2022-12-29 15:33
紐約州水牛城一家餐廳被冰封，路透一張照片呈現驚悚畫面，有如氣候災難電影「明天過後」場景。（路透）

「炸彈氣旋」有多強？ 有如「明天過後」驚悚畫面曝光

2022-12-24 22:13

超人氣

更多 >
孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」

孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」
免費取貨？刷單新詐騙…華人管理員成替罪羊 收死亡威脅

免費取貨？刷單新詐騙…華人管理員成替罪羊 收死亡威脅
36歲馬拉松女跑者流感病逝 百萬分之一案例

36歲馬拉松女跑者流感病逝 百萬分之一案例
蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮

蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮
習近平新年賀詞喊團結：防疫新階段 每個人都不容易

習近平新年賀詞喊團結：防疫新階段 每個人都不容易