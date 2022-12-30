時尚「龐克教母」 魏斯伍德81歲去世

一代傳奇設計師、「龐克教母」薇薇安‧魏斯伍德（Vivienne Westwood）29日辭世，享壽81歲。（路透）

時尚 界傳奇設計師、「龐克教母」薇薇安‧魏斯伍德(Vivienne Westwood)29日去世，享壽81歲。魏斯伍德品牌官網宣布了她的死訊，稱她安詳離世，但並未透露原因。聲明寫道：「直到最後一刻，薇薇安仍繼續做她喜歡的事，設計，從事藝術，寫書，讓世界變得更美好。」

魏斯伍德的時尚生涯始於1970年代，當時她以激進的都市街頭風格風靡全球，名字迅速成為風格和態度的代名詞。她舉辦過一系列成功的時裝秀和博物館 展，設計重心年復一年轉移，作品範圍廣泛且從不墨守成規；隨著地位越來越高，她的存在已超越時尚。

紐約大都會 博物館服裝學院院長博爾頓 (Andrew Bolton) 表示，魏斯伍德和她曾經的合作夥伴、傳奇龐克樂團「性手槍」 (Sex Pistols) 經紀人麥拉倫 (Malcolm McLaren)「賦予龐克運動面貌和風格，激進打破過去任何東西。魏斯伍德向世人介紹了後現代主義，它從70年代中期開始就具影響力，龐克運動成為時尚詞彙的一部分且從未消散，今日則是主流。」

魏斯伍德漫長的職業生涯充滿矛盾，蔑視英國當權派的她一生都是反叛者，曾多次獲得伊麗莎白二世女王嘉獎。她一直將頭髮染成標誌性的亮橙色，60多歲時仍穿得像個少年，並直言倡議應對氣候變化，警告地球毀滅。

早年她對工作充滿熱情，後來似乎厭倦了喧囂；有時她會暢談超越時尚，希望專注於環保問題和教育。她曾說「時尚可以如此無聊」，但她的時裝秀總是吸引電影電視音樂界大明星熱烈追捧。而她則公開反對消費主義和炫耀性消費，甚至呼籲人們不要買她做工精美的昂貴衣服。

「我告訴人們，別再買衣服了，」她說，「為什麼不在我們擁有生命這份大禮時保護它呢？我不認為破壞是不可避免的。我們有些人想阻止這種情況，幫助人們生存下去」。

魏斯伍德1941年4月8日生於格洛索普(Glossop)德比郡(Derbyshire)村莊，1957年隨家人搬到倫敦，在藝術學校上了一學期後，自學成才，並未接受過正規時尚培訓。1960年代她與第一任丈夫德里克·魏斯伍德(Derek Westwood) 分居，在擔任小學教師時遇到麥拉倫；1971年她和麥拉倫在切爾西(Chelsea)開了一家小店，那時正值披頭四樂隊和滾石樂隊開創出「搖擺倫敦」(Swinging London)時代的尾聲。

「性手槍」樂隊貝斯手馬特洛克(Glen Matlock)聲明表示，他很榮幸「曾在70年代中期與魏斯伍德擦肩而過，見證了龐克的誕生及它在全球掀起的浪潮」。重量級龐克搖滾樂團「偽裝者」(Pretenders)女主唱海德 (Chrissie Hynde) 推文寫道，「薇薇安走了，世界變得不那麼有趣了」。

魏斯伍德身後留下第二任丈夫奧地利設計師克隆薩爾(Andreas Kronthaler)以及兩個兒子。