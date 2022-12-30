比利「讓足球變藝術」 眾球星發文追悼

比利(右)是世界足壇得分最多的球王，王者風範和鼓舞人心的言行。圖為他在2011年阿根廷球星梅西(左)獲得國際足聯最佳年度球員獎後與他合影。(路透)

「足球 王走了，但他的魔力會持續下去，比利萬歲！」巴西 足球名將內馬爾(Neymar)在Instagram上懷念比利說，「比利改變了一切，他把足球變成藝術和娛樂」。

在巴西人和舉世眾多球迷眼中，比利就是「王」，1958年首度在世足賽出場，擁抱了那場「美麗的比賽」之後，足壇稱王，非他莫屬。在他21年職涯結束時，比利已經成為國際偶像，或許也是體育界第一位真正的全球超級巨星。

內馬爾就在發文中說：「在比利出現之前，10只是一個數字。…我會說在比利之前足球只是一項運動，比利改變了一切，他將足球轉為藝術、娛樂，他給予窮人、黑人發聲的機會，最重要的是他讓巴西被(世界)看見。感謝球王，讓足球和巴西提升他們的地位！他走了，但他的魔力會持續下去。」

這位足壇得分最多的球王，靠高超球技和高貴的運動精神，不但在球場上風靡所有觀眾，所到之處，王者風範和鼓舞人心的言行，在在凸顯他是世界上最容易被認出的一號人物。

唯有比利，才有本事在球場上主導快速、流暢的球風，讓足球賽掀起革命，也讓「巴西式的優雅」深入人心。

巴西足壇傳奇「外星人」羅納度(Ronaldo)形容比利「獨一無二、天資聰穎、爐火純青、富創造力、完美無缺、無可匹敵」，他發文向球王致意：「追隨你是多麼榮幸，我的朋友。」

甫帶領阿根廷拿下世界盃足球賽冠軍的球星梅西也放上了一張年輕時與比利的合照，並留言表示「願您安息」。

同樣是當代足壇巨星的葡萄牙球星C羅則發文向巴西人民以及比利家族致上深切的慰問，並留言說：「僅僅向永遠的國王比利說再見，但這遠遠不能表達整個足球界失去你的痛苦。即使他總是身在遠處，但每次與我分享的時刻，總是對我展現愛與互動的情感。他將永遠不會被遺忘，他的記憶將會永遠存留在每個足球愛好者的心中，安息吧，球王比利。」

比利備受尊崇，他還能輕鬆與各國元首及名人交流，在世界各地帶來影響力，魅力無窮。

前總統歐巴馬也發文：「身為世界上最著名的運動員 之一，他了解體育能讓眾人團結的力量。」

Pelé was one of the greatest to ever play the beautiful game. And as one of the most recognizable athletes in the world, he understood the power of sports to bring people together. Our thoughts are with his family and everyone who loved and admired him. pic.twitter.com/urGRDePaPv — Barack Obama (@BarackObama) 2022年12月29日

半個世紀以來，知道足球的人都聽過比利的名字。

法國教練德尚(Didier Deschamps)透過聲明致意：「他讓人們懷抱夢想，並持續與一代又一代的運動愛好者追求夢想。哪個小孩沒有夢想過成為比利？…比利是美麗與效率的結合，他的天賦及一連串的成就將永遠銘記於我們心中。」

法國球星姆巴佩(Kylian Mbappe)發文寫到：「足球之王離開了我們，但他的傳奇將永遠被記得。」

上個月卡達世界盃賽事進行期間，當比利的病情惡化時，卡達首都杜哈的建築牆上閃爍著祝球王康復的訊息；英格蘭足球總會(English Football Association)28日晚間在溫布萊球場(Wembley Stadium)的拱門亮起巴西國旗顏色的燈光；國際足球總會(FIFA)將官網主頁換上以黑色背景為底的比利照片，像足球傳奇致敬。

FIFA主席英凡提諾(Gianni Infantino)聲明表示：「他向空中揮拳慶祝的動作是我們運動最標誌性的一幕，並銘刻在我們歷史上。」