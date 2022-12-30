比利「愛冒險」擁3段婚姻7子女 地下情數不清

比利1966年娶第一個妻子喬比，生下二女一子。但這段婚姻1982年告吹。(美聯社)

比利(Pelé)在球場上表現亮眼，場下生活更多彩多姿，他有過三段婚姻和多段地下情，跟不同的女人生下至少七個孩子。

比利1940年10月23日出生於巴西 貧民區特雷斯科拉松伊斯(Três Corações)，他是足球 球員東迪尼奧(Dondinho)的兒子，他的父親以美國發明家愛迪生(Thomas Edison)的名字替兒子取名Edson；至於全球人熟悉的比利綽號據信源於比利無法準確念出Vasco da Gama隊守門員Bile的名字，但比利從未證實這段軼聞。

比利遺傳父親的足球基因，兒時常在街頭練技，但因家境清貧買不起足球，只能以襪子填塞報紙當球踢。

比利小小年紀就展現過人球技，教練在他15歲便稱他是「全球最棒的足球員」；他16歲時踢出聯盟最佳成績，為桑托斯隊(Santos)出賽659場射下643分。比利的紀錄去年12月才被梅西 (Lionel Messi)以644球超越，改寫足球員為單一球隊效命的得分紀錄。

比利的感情生活豐富，梅開三度，最後一次是在75歲；他的情史少不了豔遇和緋聞，跟不同女人生下至少七個孩子。

比利1966年娶了第一個老婆喬比(Rosemeri dos Reis Cholbi)，生下二女一子，但這個兒子涉嫌洗錢與販毒2014年被判刑33年，上訴減刑至12年10個月。

第一段婚姻1982年告吹，比利情牽17歲電視主播舒莎(Xuxa)，兩人約會多年後分手；1994年，比利娶了心理醫師兼歌手萊莫斯(Assiria Lemos Seixas)，兩年後生下一對龍鳳胎。

1994年，比利娶了心理醫師兼歌手萊莫斯(右)，兩年後生下一對龍鳳胎。這段婚姻2008年結束。(路透)

第二段婚姻2008年結束，75歲的比利2016年梅開三度，迎娶41歲的日裔巴西籍醫療設備進口商瑪西婭‧青木(Marcia Aoki)。

比利(左)2016年在他75歲時，與41歲的第三任妻子、巴西籍日裔醫療設備進口商瑪西婭‧青木(右)結婚。(Getty Images)

比利至少有兩個私生女，他拒做親子鑑定，其中他與女傭誕下的女兒透過訴訟取得比利姓氏的使用權，而他與記者生的女兒則獲比利大方承認父女關係。

比利有次被記者問到花邊新聞多，他答道：「我是正常的青年，勇於冒險。」