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回顧2022／威爾史密斯奧斯卡掌摑 費德勒、小威退休

記者胡玉立／綜合報導
奧斯卡頒獎典禮上，威爾史密斯(右)摑了克里斯洛克(左)一巴掌，令人難以置信。(路透)
奧斯卡頒獎典禮上，威爾史密斯(右)摑了克里斯洛克(左)一巴掌，令人難以置信。(路透)

2022年是疫情堪稱結束卻並未真正結束的一年，對流行文化來說，現場娛樂活動終於解禁，昔日鉅片續集高調重返戲院，外加各種影劇界醜聞、官司，一連串高潮起伏，令人看得目不暇給，堪稱巴掌聲、噓聲及喝采聲不斷的一年。

談到巴掌聲，應該沒有人會忘記發生在3月奧斯卡頒獎典禮上，由票房男星威爾史密斯(Will Smith)打在主持人克里斯洛克(Chris Rock)臉上的那一巴掌。這一巴掌打下去，就連現場很多觀眾都不可置信地問，「發生了什麼事？」威爾史密斯或許就是在那樣的氛圍下仍然領到了最佳男主角獎。

談到噓聲，這一年仍是名人反抗性騷擾或性侵行為的#MeToo案例湧現的一年。前好萊塢色魔製片哈維溫斯坦繼續成為醜聞官司焦點；R&B歌手凱利(R. Kelly)因長期對少年少女及婦女性暴力，6月被美國紐約法院重判30年徒刑；英國檢方5月對奧斯卡影帝、前「紙牌屋」男星凱文史貝西(Kevin Spacey)提出多項性侵控罪；他在美國則面臨多項類似指控，案件持續受審中。

好萊塢男星強尼戴普與前妻安珀赫德的誹謗官司打得轟轟烈烈。(美聯社)
好萊塢男星強尼戴普與前妻安珀赫德的誹謗官司打得轟轟烈烈。(美聯社)

別忘了，還有好萊塢男星強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安珀赫德(Amber Heard)打得轟轟烈烈的誹謗官司。整個審判過程透過電視實況轉播，號稱「世紀訟案」；維吉尼亞州法院陪審團6月判強尼戴普勝訴。充滿腥羶惡臭味又高潮迭起的鬥法情節，迅速被拍成電影

鐵定可以被歸類為流行文化運動明星，女網天后小威廉絲(Serena Williams)和男網天王費德勒(Roger Federer)同一年退休。美式足球(NFL)傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)也宣布告別職業體壇，但且慢，2月宣布引退的布雷迪，40天後又復出了。布雷迪還在10月與超模妻子吉賽兒邦臣(Gisele Bundchen)宣布離婚，結束了兩人13年的婚姻。

網球天后小威退休，留給觀眾滿滿回憶。(路透)
網球天后小威退休，留給觀眾滿滿回憶。(路透)

傳奇四分衛布雷迪宣布退休，但40天後又復出。(美聯社)
傳奇四分衛布雷迪宣布退休，但40天後又復出。(美聯社)

談到東山再起或強勢回歸，後疫情時代重返大銀幕的幾部續集鉅片，非得著墨不可。其中。2022年滿60歲的好萊塢不老巨星湯姆克魯斯5月推出「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)，全球票房熱賣近15億元，再次攀上事業巔峰。許多漫威影迷期待的續集電影 「黑豹2：瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)在11月上映，火速成為票房吸金大片，許多人藉著觀影，緬懷2020年過世「黑豹」男星查德維克鮑斯曼(Chadwick Boseman)。

影星湯姆克魯斯的「捍衛戰士：獨行俠」強勢回歸。(美聯社)
影星湯姆克魯斯的「捍衛戰士：獨行俠」強勢回歸。(美聯社)

與此同時，大導演詹姆斯卡麥隆(James Cameron)的史詩科幻電影「阿凡達2」(「阿凡達：水之道」，Avatar: The Way of Water)12月在全球引領期盼中上映，與影史最賣座電影「阿凡達1」 時隔13年，可望再奪下2022年賣座冠軍。

至於由樂迷票選產生、最能代表大眾口味的「全美音樂獎」，今年邁向第50屆里程碑，流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)再度成為最大贏家，抱回「年度藝人」、「最受歡迎流行女歌手」等6大獎，刷新她自己的累積獎座總數紀錄。目前她共獲得40座全美音樂獎，早就超越26座的麥可傑克森(Michael Jackson)與22座的惠妮休斯頓(whitney houston)。

電影 好萊塢 威爾史密斯

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