回顧2022／威爾史密斯奧斯卡掌摑 費德勒、小威退休

奧斯卡頒獎典禮上,威爾史密斯(右)摑了克里斯洛克(左)一巴掌,令人難以置信。(路透)

2022年是疫情堪稱結束卻並未真正結束的一年,對流行文化來說,現場娛樂活動終於解禁,昔日鉅片續集高調重返戲院,外加各種影劇界醜聞、官司,一連串高潮起伏,令人看得目不暇給,堪稱巴掌聲、噓聲及喝采聲不斷的一年。

談到巴掌聲,應該沒有人會忘記發生在3月奧斯卡頒獎典禮上,由票房男星威爾史密斯 (Will Smith)打在主持人克里斯洛克(Chris Rock)臉上的那一巴掌。這一巴掌打下去,就連現場很多觀眾都不可置信地問,「發生了什麼事?」威爾史密斯或許就是在那樣的氛圍下仍然領到了最佳男主角獎。

談到噓聲,這一年仍是名人反抗性騷擾或性侵行為的#MeToo案例湧現的一年。前好萊塢 色魔製片哈維溫斯坦繼續成為醜聞官司焦點;R&B歌手凱利(R. Kelly)因長期對少年少女及婦女性暴力,6月被美國紐約法院重判30年徒刑;英國檢方5月對奧斯卡影帝、前「紙牌屋」男星凱文史貝西(Kevin Spacey)提出多項性侵控罪;他在美國則面臨多項類似指控,案件持續受審中。

好萊塢男星強尼戴普與前妻安珀赫德的誹謗官司打得轟轟烈烈。(美聯社)

別忘了,還有好萊塢男星強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安珀赫德(Amber Heard)打得轟轟烈烈的誹謗官司。整個審判過程透過電視實況轉播,號稱「世紀訟案」;維吉尼亞州法院陪審團6月判強尼戴普勝訴。充滿腥羶惡臭味又高潮迭起的鬥法情節,迅速被拍成電影 。

鐵定可以被歸類為流行文化運動明星,女網天后小威廉絲(Serena Williams)和男網天王費德勒(Roger Federer)同一年退休。美式足球(NFL)傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)也宣布告別職業體壇,但且慢,2月宣布引退的布雷迪,40天後又復出了。布雷迪還在10月與超模妻子吉賽兒邦臣(Gisele Bundchen)宣布離婚,結束了兩人13年的婚姻。

網球天后小威退休,留給觀眾滿滿回憶。(路透)

傳奇四分衛布雷迪宣布退休,但40天後又復出。(美聯社)

談到東山再起或強勢回歸,後疫情時代重返大銀幕的幾部續集鉅片,非得著墨不可。其中。2022年滿60歲的好萊塢不老巨星湯姆克魯斯5月推出「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick),全球票房熱賣近15億元,再次攀上事業巔峰。許多漫威影迷期待的續集電影 「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)在11月上映,火速成為票房吸金大片,許多人藉著觀影,緬懷2020年過世「黑豹」男星查德維克鮑斯曼(Chadwick Boseman)。

影星湯姆克魯斯的「捍衛戰士:獨行俠」強勢回歸。(美聯社)

與此同時,大導演詹姆斯卡麥隆(James Cameron)的史詩科幻電影「阿凡達2」(「阿凡達:水之道」,Avatar: The Way of Water)12月在全球引領期盼中上映,與影史最賣座電影「阿凡達1」 時隔13年,可望再奪下2022年賣座冠軍。

至於由樂迷票選產生、最能代表大眾口味的「全美音樂獎」,今年邁向第50屆里程碑,流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)再度成為最大贏家,抱回「年度藝人」、「最受歡迎流行女歌手」等6大獎,刷新她自己的累積獎座總數紀錄。目前她共獲得40座全美音樂獎,早就超越26座的麥可傑克森(Michael Jackson)與22座的惠妮休斯頓(whitney houston)。