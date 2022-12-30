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回顧2022／通膨狂飆 民眾「薪」酸 各國央行出手升息

編譯潘勛／綜合報導
油價高漲直接衝擊消費者，圖為加州5月份出現的高油價。(Getty Images)
油價高漲直接衝擊消費者，圖為加州5月份出現的高油價。(Getty Images)

美聯社檢討2022年經濟，認定它是似曾相識但滋味難受的一年，諸多因素合攏引發劇烈通膨，導致各國央行出手升息打壓；物價高漲叫掉調高的工資還不夠，民眾感受辛酸又十分焦急。

聯準會(Fed)一年前預估時認定，2022年底較前一年物價會上升2.6%；經過新冠疫情兩年的動蕩，2022年經濟能返回看似正常的模樣。

但聯準會實在低估狀況，美國提高工資、聯邦大手筆提供疫情濟助、商品供應短絀、消費者報復性消費，好像合謀起來加劇通膨。

通貨膨脹最直接的現象之一就是油價，年中的汽油高價直接衝擊消費者。(美聯社)
通貨膨脹最直接的現象之一就是油價，年中的汽油高價直接衝擊消費者。(美聯社)

聯準會主要是沒預料到俄國總統普亭會派數萬大軍，2月入侵烏克蘭，結果顛覆世界能源及農產品貿易，讓石油、天然氣的穀物價格飆升。穆迪分析(Moody's Analytics)首席經濟學者贊迪(Mark Zandi)指出，若無俄國入侵烏國，局面將大不相同。

美國通膨復發，來到1980年代初期以來僅見的高點；雖然很多民眾工資都有高成長，但油價大漲，讓美國人民經通膨調整後的工資縮水，消費者滿腹牢騷。物價漲幅之大，逼使聯準會多次強勢升息，有引發美國經濟陷入衰退之虞。

由於禽流感流行，撲殺了大批飼養禽類，使得蛋價三級跳。(Getty Images)
由於禽流感流行，撲殺了大批飼養禽類，使得蛋價三級跳。(Getty Images)

受波及的絕不止美國，通膨橫掃全世界。國際貨幣基金(IMF)估計2022年全球通膨來到8.8%，為1996年以來最高。

歐洲能源受普亭斷供影響最重，整個歐陸加英國，消費物價漲幅都超過一成；消費者的購買力已經崩跌，很多人認為歐洲2023年必然陷入衰退。

只是年底屆臨，通膨好似有所緩解，至少暫時、逐漸如此；通膨數據在歐洲及美國都在下跌。

由於禽流感流行，撲殺了大批飼養禽類，使得蛋價高到消費者買不下手。(歐新社)
由於禽流感流行，撲殺了大批飼養禽類，使得蛋價高到消費者買不下手。(歐新社)

贊迪表示，通膨高峰應該已過，物價返回今夏水準，接下來12到18個月可見到好很多的通膨數據。

只是截至目前，升高的物價依然讓很多人日子過得艱苦。對美國勞工而言，11月的時薪較一年前要減少1.7%，食物價格還在漲，相形去年，咖啡漲價15%、麵包16%、冷凍蔬菜18%、罐裝水果21%，雞蛋更達到令人瞠目的49%。

企業不分大小，都受成本升高所苦，要判斷是否把成本轉嫁給消費者，如果要，幅度該多少。

聯準會 疫情 普亭

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