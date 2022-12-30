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回顧2022／俄侵烏克蘭 粉碎歐洲安全感 撼動全球經濟

編譯陳韻涵／綜合報導
烏克蘭軍隊和人民付出重大犧牲，艱苦守住家園。(美聯社)
烏克蘭軍隊和人民付出重大犧牲，艱苦守住家園。(美聯社)

2022年，戰事重返歐洲，各生活層面都受到影響；俄羅斯2月底入侵鄰國烏克蘭，造成數以百萬計烏克蘭人痛苦萬分，粉碎歐洲的安全感，顛覆地緣政治版圖並撼動全球經濟。戰況至今膠著，烏東四區遭俄軍強占，俄國實質控制烏克蘭20%領土。

俄烏戰爭餘波讓歐洲房價高漲，全球移民危機惡化，且讓各國應對氣候變遷的難度更高、更複雜。

俄軍2月24日拂曉出擊，摧毀歐洲和平，震驚全球；全球原先預料，俄軍會迅速擊潰烏克蘭，孰料烏軍頑強抵抗，俄軍往烏克蘭首都基輔推進時陷入泥淖。

俄軍砲火之下，烏克蘭許多城市化為廢墟。(美聯社)
俄軍砲火之下，烏克蘭許多城市化為廢墟。(美聯社)

俄軍4月撤離基輔周遭，轟炸建築物、傷害平民，烏克蘭屍橫遍野，盟軍對俄國犯下戰爭罪指證歷歷。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)2月24日說：「我們今天聽到什麼？不只是爆炸聲、戰鬥聲、戰機呼嘯而過，而是新鐵幕降臨的聲音，俄國遠離文明世界。」

烏克蘭東部與南部情勢動盪，2014年以來形成的親俄軍事團體襄助俄軍攻城掠地；東南部戰略港都馬立波(Mariupol)經過三個月的慘烈圍城，淪為廢墟。

烏克蘭軍隊和人民付出重大犧牲，艱苦守住家園。(Getty Images)
烏克蘭軍隊和人民付出重大犧牲，艱苦守住家園。(Getty Images)

俄烏戰爭挑起俄國與西方國家之間冷戰時代的敵意，促使瑞典和芬蘭尋求加入北大西洋公約組織(NATO)，北約國家紛紛調派軍隊和武器部署東歐。

凜冬降臨，烏軍在美國等盟軍的武力馳援下，將俄軍逼離南部城市赫松(Kherson)，讓這場戰爭陷入僵局且看不到盡頭，但烏軍士氣大振。

俄軍改以飛彈攻擊烏克蘭的基礎建設，讓烏克蘭大多數地區斷電，數百萬人在酷寒冬季忍受寒冷與黑暗。

戰事初起，俄軍利用優勢火力，打擊烏克蘭軍隊。(Getty Images)
戰事初起，俄軍利用優勢火力，打擊烏克蘭軍隊。(Getty Images)

俄烏戰爭讓全球能源價格飆漲，俄國遭受國際制裁後，收緊對歐洲的能源供應報復應對，仰賴俄國供應石油與天然氣的義大利、德國等其他國家迫切尋找替代能源。

此外，烏俄為全球小麥、大麥和葵花油的關鍵供應國，俄國在肥料方面也占舉足輕重的位置，戰爭不僅推高全球糧價，全球供應短缺的疑慮也隨之浮現。

在聯合國斡旋之下，俄方允許烏克蘭的運糧船駛離黑海港口，避免危機惡化。

俄烏戰爭未歇，卻已讓數以百萬人流離失所；聯合國數據顯示，逾1400萬名烏克蘭人遠離故土，700萬人在其他國家尋求庇護。澤倫斯基12月突然造訪美國，會晤拜登總統並在國會演說。

在西方國家援助下，烏克蘭軍隊奮力反擊。(路透)
在西方國家援助下，烏克蘭軍隊奮力反擊。(路透)

烏克蘭 俄國 澤倫斯基

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