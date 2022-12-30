回顧2022／美逾百萬人病歿 疫情對生活影響漸小

新冠疫情在2022年初達到新的高峰，變種病毒席捲全球。(Getty Images)

新冠肺炎疫情 歷時兩年多未歇，變種病毒Omicron依然存在，居家篩檢成為常態，二價補強針問世；過去12個月來，美國超過100萬人染疫病歿，新冠疫苗 授權讓幼童接種，年終則面臨新冠病毒、呼吸道合胞病毒(respiratory syncytial virus, RSV)和流感病毒共舞的「三疫大流行」(tripledemic)。

約翰霍普金斯大學(JHU)報告指出，2022年的新冠肺炎染疫重症和死亡率較2020年和2021年低，目前沒有新的變種病毒足以引發另一波主要疫情，多虧了以下三項正向發展：

(1)空前先進的疫苗技術快速革新，保障接種者抵禦新毒株。

(2)完備疫苗、補強針、口服抗病毒藥物和居家快篩等更有效率的療法和工具。

(3)愈來愈多人對新冠病毒免疫。

JHU學傳染病學者道迪(David Dowdy)說，「新冠病毒的染疫死亡與重症率現在與流感相當，集中在高齡族群。希望大眾對抗病毒的免疫力提高，染疫症狀就會變得更輕微。」

新冠肺炎疫情對生活的影響漸小，疫情前的旅遊、社交聚會、上學面授等活動陸續恢復，人們也可以不必再戴口罩。

流行病學教授德蘇薩(Gypsyamber D'Souza)說，「我們建構足夠的免疫力，讓生活在許多方面得以回歸正常，不用再擔心死亡率驟增。」

JHU衛生安全中心(Center for Health Security)資深學者阿達爾加(Amesh Adalja)表示，「大多數人學會評估風險，並學會如何在迴避新病毒的世界生活。」

新冠肺炎疫情永久改變了工作方式和上班地點，德蘇薩說：「居家辦公或混合工作的社會型態改變，對許多人而言更實際。」

然而，事情總有一體兩面，有好就有壞。

傳染力強的Omicron病毒株2021年晚期出現，2022年1、2月，美國正值疫情初期。

道迪表示，「Omicron疫情高峰，每周確診病例衝上新高，每周死亡人數締造疫情以來最高數據。」

德蘇薩說：「無論是接種疫苗或曾經染疫讓重複感染的機率降低，我們依然持續看到病毒在冬季高度傳播。雖然染疫重症率降低了，仍有許多人感到不適而臥床多日。」

JHU衛生安全中心資深學者塔拉·科爾克·塞爾(Tara Kirk Sell)則指出，疫情相關的不實資訊依舊會破壞科學家抗疫的努力，尤其是那些針對疫苗的不實資訊，如兒童定期接種疫苗的後遺症、抗病毒藥物Paxlovid用量不足等。