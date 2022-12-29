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拜登評估競選連任 雪災未解 避寒度假挨轟

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統28日啟程赴維京群島度假，但美國雪災尚未結束，福斯電視台對他選在此時度假大加抨擊。（美聯社）
拜登總統28日啟程赴維京群島度假，但美國雪災尚未結束，福斯電視台對他選在此時度假大加抨擊。（美聯社）

拜登總統27日飛往美屬維京群島(US Virgin Islands)避寒，預料將在他熟悉且鍾愛多年的聖克洛伊島(St. Croix)，與第一夫人吉兒(Jill Biden)及深度評估競選連任；有線電視新聞網(CNN)28日引述知情人士報導，拜登基本上已經做出了競選連任的重大決定。

CNN稱拜登已作出決定

拜登總統與家人28日啟程赴維京群島度假，由於他過去曾有兩次參選是在維京群島度假後...
拜登總統與家人28日啟程赴維京群島度假，由於他過去曾有兩次參選是在維京群島度假後宣布，此次度假也受到重視。（美聯社）

CNN報導，了解近期相關談話的人士透露，高層官員視拜登這回聖克洛伊島度假，為決定他未來政治前途發展的關鍵時刻；如今，拜登確實打算在島上與家人一起考量競選連任的利弊，最近和拜登討論過這件事的人士透露，拜登基本上已經做出決定，除非發生不可預見事件或突然改變主意，否則目前拜登團隊已在為未來幾個月宣布連任做準備；這位現年80歲總統是否尋求連任的猜測，可望平息。

拜登夫婦自2000年中期以來，赴聖克洛伊島度假約有10次之多。其中包括2014年新年和3月、2015年決定放棄參選後的聖誕節後假期、2016年卸任副總統前最後幾天也曾赴當地度假。2019年元旦前後，是拜登與吉兒最近一次到聖克洛伊島度假，拜登面臨政治生涯長考的情況與這次極為類似；幾個月後，拜登正式宣布參選2020年總統大選。

國情咨文 釋放競選主軸？

拜登顧問已在準備拜登年度國情咨文演講；這項演講通常在1月下旬或2月初發表，可以藉此釋放拜登在未來競選活動的主軸議題。

在聖克洛伊島休假的這次機會，對拜登和家人來說深具意義，畢竟，一旦參選2024大選，不僅是拜登政治生涯的最後一場艱鉅任務，共和黨領袖也已誓言要對拜登政府及其家人展開調查。

接下來的兩年任期，拜登將面臨共和黨在眾院位居多數的挑戰，他的許多立法計畫勢必面臨阻礙；拜登已準備在來年四處旅行、宣傳他上任頭兩年的成就。

拜登如果決定競選連任，還可能是一場與前總統川普的複賽，拜登需要爭取與他結婚45年妻子吉兒的全力支持和整個大家庭力挺。

「這最終是一個家庭決定，」拜登11月曾在記者會上表示，「我想大家都希望我參選，我們會就此討論。」不管是拜登或是他的家人，這個假期都是說出他們心中猶豫或考量的最佳時機。

CNN稍早曾報導，儘管吉兒曾擔心連任會對丈夫和家人產生深遠影響，但她已決定對參加2024年大選活動「全力以赴」；吉兒對拜登的日程安排和耐力「零擔憂」。

雪災重創仍度假 福斯抨擊

不過，福斯電視台也對拜登選在美國仍受雪災重創下度假，提出批評。

拜登總統28日啟程赴維京群島度假，據信他會在度假後不久宣布參選連任。（美聯社）
拜登總統28日啟程赴維京群島度假，據信他會在度假後不久宣布參選連任。（美聯社）

拜登 共和黨 眾院

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