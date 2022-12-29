新書：拜登認為特勤局無能 不信探員寧信狗

拜登總統11月在加州推動晶片法時，特勤局探員在旁戒備保護。新書影射拜登總統不信任特勤局探員。(美聯社)

電影裡，特勤局(Secret Service)探員會不惜用自己的身體為總統擋子彈；現實中，現任總統拜登 和他周遭的貼身保鑣卻似乎有很深的芥蒂。

預定明年1月17日出版的新書「一生之戰：拜登的白宮 內幕」(The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House)揭露，拜登總統從不在特勤局探員面前討論敏感議題，因為他不信任其中部分人員。事實上，拜登寧願相信他的寵物狗。

善於挖掘白宮內幕的作家惠普爾(Chris Whipple)在新書中透露，拜登與特勤局探員之間的信任問題，部分原因是其中有些人是前總統川普的堅定支持者。惠普爾說：「許多特勤探員是MAGA(讓美國再度偉大)的同情者，他們都是出身南方的白人前任警察，特別保守，因此拜登不信任他們，對他們充斥在自己的周邊感到不安」。

國會對2021年1月6日國會暴亂事件展開調查後，特勤局刪除了自1月6日以來的大部分電郵和簡訊，拜登認為，特勤局既無能又政治掛帥。

導致拜登與特勤探員之間信任危機的另一個原因，則涉及拜登的愛犬「少校」。「少校」是一隻德國 牧羊犬，是拜登入主白宮之後從動物收容所領養的第一隻寵物。

由於新近通過的「資訊自由法」(Freedom of Information Act)，秘勤局被要求公布許多內部電郵，以致白宮狗咬人的事件曝光。

2021年3月6日早上，拜登夫婦從白宮網球場回到屋內時，「少校」搶先衝了進去咬傷一名特勤探員。該員事後還堅持要總統個人掏腰包幫他修補被咬壞的外套。

據傳「少校」兩天後又闖了禍，這次地點是在白宮二樓的總統伉儷居住區，一名探員還被咬傷。但拜登不相信。「你看，特勤探員不會上來這裡，這件事情沒發生過，」拜登對一名友人表示，「有人在說謊。」

事實上，根據特勤探員之間的電郵顯示，「少校」可以說是一隻咬人慣犯，尤其是3月1日到8日之間，每天都傳出咬人事件，被害者包括多名特勤探員、一名國家公園管理處員工和一位白宮訪客。這種情形至少一直持續到5月。