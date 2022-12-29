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米雪兒宣傳新書談30年婚姻：有10年無法忍受歐巴馬

記者胡玉立／綜合報導
前總統歐巴馬2022年全家福。米雪兒表示無論夫妻間如何意見不同，她都尊重 丈夫。(取自Instagram)
前總統歐巴馬2022年全家福。米雪兒表示無論夫妻間如何意見不同，她都尊重 丈夫。(取自Instagram)

前總統歐巴馬夫婦今年慶祝珍珠婚，正在宣傳新書的前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)在一場電視專訪中表示，在她與前總統歐巴馬(Barack Obama)迄今30年的婚姻中，她曾有長達10年「無法忍受」歐巴馬；那10年，他們的孩子還小；如今走過那段「不平衡」時期，米雪兒分享心得表示，「婚姻從來就不是50/50。」

歐巴馬夫婦的兩個女兒瑪麗亞(Malia)和莎夏(Sasha)現年24歲和21歲，她們在父親就任總統、全家搬進白宮時，分別為10歲和7歲。現年58歲的米雪兒日前接受Revolt電視聯播網訪問時透露，她和歐巴馬在職場尋求發展時，年幼的孩子曾讓他倆關係出現挑戰。

前第一夫人米雪兒表示，在兩個女兒成長過程中，她與歐巴馬都在工作上力爭上游，兩人夫...
前第一夫人米雪兒表示，在兩個女兒成長過程中，她與歐巴馬都在工作上力爭上游，兩人夫婦關係十分緊張。圖為2003年的歐巴馬全家福。(取自Instagram)

雙薪分工 難免計較誰付出多

「人們會覺得我這麼說有點刻薄：我有10年無法忍受我丈夫。猜猜它是什麼時候發生的？孩子還小的時候，」米雪兒說：「那10年，我們努力打拚事業、操心學校的事以及誰做這做那時，我曾這樣想，『啊，這不公平！』」

米雪兒進一步表示，「但你猜怎著？婚姻從來不是50/50。有時我70，他30；有時他60，我40。只是，我們結婚30年，我會說有10年是糟糕的歲月；這端看你怎麼看它。有人五年就放棄。」

米雪兒談到自己一開始「衡量」和歐巴馬的分工，例如每人換了多少尿布或歐巴馬在健身房待了多少時間。她說：「小孩子有要求，卻沒辦法說話，溝通不順，一直在哭，她們不理性，卻有需要；而你愛她們勝過一切，你不能怪她們，所以你把那種憤怒轉向了對方。」

前第一夫人米雪兒．歐巴馬，最近頻頻介紹她的新書「「The Light We Ca...
前第一夫人米雪兒．歐巴馬，最近頻頻介紹她的新書「「The Light We Carry」。(美聯社)

熱戀消退 也不應該輕言放棄

米雪兒在11月出版的新書「The Light We Carry」中，談到自己如何走過那段關係緊繃的時期，表示「了解你的另一半」很重要。

「你可能會生他的氣，但你是否仍能看著他說：『我對你不滿意，但我尊重你。我不同意你的看法，但你仍是個善良聰明的人。」米雪兒說：「隨著時間推移，感覺會發生變化。人們往往在熱戀感覺消退後就想放棄；但那正是你得努力的時候。」

歐巴馬夫婦1989年在芝加哥一家律師事務所相識相戀，兩人淨資產現在至少7000萬元。他們2017年出版回憶錄的交易估計價值6500萬元，他們還與網飛(Netflix)簽下約5000萬元的合約。

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