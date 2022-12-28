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社安金標準過時 殘障福利審批不公

記者顏伶如／綜合報導
社會安全署在身心障礙民眾申請社安金殘障福利時，仍沿用1977年的老舊標準衡量申請資格，導致每年數以千計弱勢族群無法領取殘障福利。(Getty Images)
社會安全署在身心障礙民眾申請社安金殘障福利時，仍沿用1977年的老舊標準衡量申請資格，導致每年數以千計弱勢族群無法領取殘障福利。(Getty Images)

「華盛頓郵報」27日報導，身心障礙民眾申請社安金殘障福利時，社會安全署(Social Security Administration，SSA)衡量申請人是否有適合從事的工作職缺清單，是1977年沿用迄今的老舊標準，許多工作如今在美國已不存在，導致每年數以千計弱勢族群無法領取殘障福利。

報導指出，社安署雖然耗資2億5000萬元更新殘障福利職缺系統，但由於衡量身心障礙人士是否有適合工作可以做，仍然還是使用了45年的清單，使得弱勢民眾權益受損，47歲田納西州居民賀爾德(Robert Heard)的遭遇便是實例。

賀爾德申領社安金殘障福利遭拒，提出上訴已有四年，案件結果最後交由行政法官裁決。兩度中風之後，賀爾德語言能力受損，心臟肥大且有嚴重顫抖問題，他希望上訴可以拿到每月1300元至1700元的殘障福利。

社安署委任的就業專家在聽證會上必須向法官說明是否有任何工作是賀爾德可以做的，可以擔任的工作有豆類挑選工、木釘檢查員、雞蛋處理工，但這些工作在美國幾乎已不存在。

賀爾德住在田納西州土拉荷馬(Tullahoma)的政府樓公寓，靠糧食券和父母接濟過日子。他說，就業專家列舉的工作現在都已被機器取代，「坦白說，如果他們看到我身體顫抖的樣子，就會明白我是沒辦法挑選豆類的，我肯定把豆子灑得滿地都是」。

華盛頓郵報報導，行政法官同意賀爾德健康情形導致身體有許多不便之處，但卻駁回上訴案件。法官在裁決書中寫道，賀爾德在三個領域都有「工作機會」，法官也認同就業專家提出數據，指稱豆類挑選工、木釘檢查員、雞蛋處理工在美國還有約13萬個職缺。

報導指出，社安署衡量殘障人士能否從事工作的清單上共有137種職業，但絕大多數工作已經外包到海外，某些工作數十年前就演進到需要較高技術的勞工擔任，許多工作在美國早就消失。

曾經多次針對社安金殘障福利職缺數據撰文檢討的新澤西州律師李柏克曼(Kevin Liebkemann)說，整套制度對殘障人士非常不公平。他說：「對於迫切需要殘障福利的民眾，我們憑著1970年代就業資料決定通過或不通過，真的很可怕。」

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