退休族不願重返職場 缺工、通膨問題難解

65歲以上民眾退休後希望安享晚年，不願重返職場，對整體經濟造成的影響是缺工問題無法解決，導致雇主必須加薪爭取員工。(美聯社)

「紐約時報」27日報導，2007年至2009年「經濟大衰退」(Great Recession)期間，許多年齡較長的人為了多賺些錢紛紛延遲退休 ，但如今屆滿65歲以上民眾卻傾向於退休後便不再重返職場，對整體經濟造成的影響便是缺工問題無法解決，導致雇主必須加薪爭取員工，通膨居高不下，聯準會恐將繼續升息，美國經濟面臨衰退風險。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)上個月在記者會上指出，與2020年之前的狀況相比，如今美國就業市場短缺約350萬人，缺工原因包括新冠疫情 造成民眾死亡、移工數量減少，但流失勞工 最主要還是因為退休，人數將近200萬人。報導指出，聯準會決策官員與經濟學家越來越相信，退休族應該再也不會回到職場工作。

疫情發生前，69歲賓州老師艾莉絲•李柏曼打算再多工作幾年才退休，但疫情發生後學校採取實體與網路混合教學，由於轉型過度期間遇到挑戰，她在2021年暑假退休；差不多在同一時間，她的69歲丈夫霍華德逐漸減少顧問工作，只要他也決定退休，夫妻倆便將出門露營旅行，閒餘時間將投身義工。

報導指出，新冠疫情初期，美國數以百萬計勞工暫離職場或失業，後來隨著疫苗接種變得普遍、各式各樣紛紛重啟，許多勞工開始重返工作崗位，唯一例外便是年齡較長的勞工。

統計顯示，65歲以上勞工當中，重啟之後並未恢復到疫情前的就業狀況，流失勞工高達90萬。

還能上班的勞工不願回到職場，消費者持續花費，人手不足的雇主拚命希望加聘人手，以數十年來首度出現的加薪速度開出薪資條件，薪資快速成長則讓聯準會官員擔心通膨難以控制。

紐約時報分析，與「經濟大衰退」期間相比，某些戰後嬰兒潮(baby boomers)世代民眾現在已經年過七旬。統計顯示，年齡70歲至74歲民眾當中，平均每10人只有2人仍在上班或正在找工作；55歲至64歲之間的民眾，平均每十人則有六人以上有工作或正在謀職。

報導指出，通膨雖然讓退休族消費能力打折，但社安金的生活成本調整，則有減輕壓力的效果。李柏曼夫妻便說，若有需要以兼差形式打工，但估計應該不會真的派上用場。