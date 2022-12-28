稅收級距將隨通膨調整 有利2022年沒獲加薪者

納稅人稅收級距(tax bracket)將有調整，對於2022年未獲加薪的民眾是好消息，可能被擠到能夠少繳一些稅的收入級別。(美聯社)

受到創下40年新高的通膨影響，美國納稅人稅收級距(tax bracket，又稱稅收級別)將有調整；這項改變對於2022年裡沒能獲得加薪的民眾來說算是好消息，可能被擠到能夠少繳一些稅的收入級別。

稅法中訂有通膨自動調整機制，稅收級距跟著變動。2022年裡，若薪資未隨通膨調高，代表著在2023年的稅收級距裡，可能被擠到能夠少繳一些稅的收入級別。

2023稅務年度裡，夫妻合併報稅 標準扣除額調為2萬7700元，比上一個年度提高1800元，個人標準扣除額則將調高為1萬3850元，比上一個年度增加900元。報稅戶主(heads of household)標準扣除額調為2萬800元，增加金額為1400元。

2023稅務年度裡，個人年收入1萬1001元至4萬4725元之間、夫妻合併收入2萬2001元至8萬9450元之間，適用所得稅率12%。

個人年收入至4萬4726元至9萬5375之間、夫妻合併收入8萬9451元至19萬750元之間，適用所得稅率22%。

個人年收入9萬5376至18萬2100元之間、夫妻合併收入19萬751元至36萬4200元之間適用所得稅率24%。

個人年收入18萬2101元之間至23萬1250元之間、夫妻合併收入36萬4201元至46萬2500元之間適用所得稅率32%。

個人年收入23萬1251元至57萬8125元之間、夫妻合併收入46萬2501元至69萬3750元之間，適用所得稅率35%。

至於個人所得稅最高稅率37%，適用對象則為個人年收入57萬8125元以上、夫妻合併收入69萬3750元以上的納稅人。

專為低收入 勞工推出的「勞動所得稅收抵免」(Earned Income Tax Credit，EITC)，2023年最高退稅 額將為7430元，較2022年的6935元提高約7%。

「替代最低稅」(alternative minimum tax)2023年豁免額度個人為8萬1200元，夫妻合併報稅為12萬6500元，2022年額度則為個人7萬5900元、夫妻合併報稅11萬8100元。