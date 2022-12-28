川普刪節的6年稅表 眾院委員會訂30日公布

前總統川普。（美聯社）

國會眾院歲出入委員會將在30日本會期的最後一天公布前總統川普 六年的刪節稅表 ；消息人士說，委員會定30日上午9時舉行會議時，將川普2015至2020年的稅表錄入國會紀錄後正式公布，會議通常只持續幾分鐘。

眾院歲出入委員會已公布川普部分稅表的摘要，包括每年的繳稅。

歲出入委員會上周以24比16票決定，將稅表中的銀行帳號和社安號等敏感信息進行編輯和刪節後對外公布，目前仍在編輯中。

民主黨人2019年奪回眾院控制權後，歲出入委員會以調查國稅局 對總統和副總統的報稅稽查為由，要求川普提供六年的稅表，但他多年來始終拒絕公布，然而法院最終在月前下令財政部將他的稅表交給歲出入委員會。

歲出入委員會主席尼爾(Richard Neal)上周表示，儘管國稅局有對現任總統和副總統的稅表進行稽查的規定，但在委員會索要稅表前，國稅局始終沒有稽查過任上川普的稅表。尼爾說，國稅局是在他2019年要求川普交出稅表後才開始稽查，但一直沒有審完。

川普指責歲出入委員會持不實的藉口索要稅表，調查是出於政治動機；但委員會強調，稅表對委員會制定公平稅務管理的立法至關重要，包括要求總統的稅表合規。

歲出入委員會的共和黨首席成員布雷迪(Kevin Brady，德州)說：「委員會的民主黨人是利用危險的政治新武器，不僅只針對川普總統，而是破壞每個美國人的隱私。」