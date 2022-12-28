拜登想拚連任總統 未來2年任期不好過

原先各方並不看好拜登總統的立法治國能力，但他在今年國會連續通過多項重大立法，簽署法案，令人刮目相看。但下屆眾院共和黨掌控，恐難再如此順利。(美聯社)

拜登 參選總統時曾告訴選民，任內將會銜接下個世代；他就任兩年來靠民主黨 在國會兩院的多數地位，完成超越當初承諾的立法成就，但期中選舉後民主黨失去眾院 多數，拜登未來兩年的立法能力將受限。

拜登第一任期頭兩年，通過氣候變遷、國內基礎建設和新冠肺炎疫情相關法規，惠及國民各生活層面；對外，拜登捍衛烏克蘭抵禦外侮，力抗中國影響力。

他在期中選舉締造歷史，說服選民在通膨上漲與經濟不景氣的情況下，支持他的長期願景，拜登對這份工作的看法顯然不只是恢復民主規範，還要傳承；儘管年事已高，他明年春季預料宣布角逐連任。

原先各方並不看好拜登總統的立法治國能力，但他在今年國會連續通過多項重大立法，簽署法案，令人刮目相看。但下屆眾院共和黨掌控，恐難再如此順利。(Getty Images)

不過，拜登未來兩年任期難關重重，共和黨1月3日將掌握眾院，高通膨持續導致經濟衰退，對烏克蘭的支持可能也更難以為繼，未來兩年的政績也會讓2024年大選更加複雜。

無論拜登達成何種成就，他的支持率依然不見起色，選民懷疑他的領導能力。

拜登展現「等著瞧」的態度，商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)認同白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)的看法，稱拜登「經常被低估」。

雷蒙多說，「我不認為他只是管理者，他入主白宮後推動難以置信的雄心計畫，他堅信必須主導投資美國、勞工、基礎建設和製造業，數十年來歷屆總統都辦不到。」

拜登上次參選時，表現出他是足以穩定疫情紛擾國度的能手，且傾聽新興領袖的聲音。

拜登2020年3月在密西根州與年輕民主黨人士，如副總統賀錦麗、聯邦參議員布克(Cory Booker)和密州州長惠特莫爾(Gretchen Whitmer)同台造勢時表示，「我自視為橋梁，我身後有各世代的領袖，他們是國家的未來。」

一周後，拜登批評主要對手、參議員桑德斯(Bernie Sanders)的計畫時表示，「大家要看的是結果，不是革命」。

然而，拜登面臨黨內兩派阻力，分別是希望遏止他野心的溫和派，以及不希望他角逐連任的進步派。

民主黨聯邦眾議員艾比蓋兒‧史班柏格(Abigail Spanberger)去年在拜登的計畫陷入僵局時，告訴「紐約時報」說，「沒有人選他成為總統羅斯福」；共和黨眾院領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)也用類似措辭批評拜登的計畫。

部分民主黨要角公開拒絕支持拜登連任，進步派甚至已在初選關鍵的新罕布夏州打廣告，呼籲拜登2024大選應讓位給年輕世代。