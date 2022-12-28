麥卡錫當眾院新議長「變數大」共和黨擬推備胎史卡利斯

國會眾院下屆議長可能難產，共和黨領袖麥卡錫眾議員(左)正極力拉票要湊齊218票，才能成為新議長。(美聯社)

國會30日開始放假準備過年，成群共和黨 聯邦眾議員 仍放話反對領袖麥卡錫(Kevin McCarthy，加州)出任下屆議長，麥卡錫爭取到的支持票不到關鍵的218張，因此共和黨眾院 已準備由黨鞭史卡利斯(Steve Scalise，路易斯安納州)擔任備胎人選；明年1月3日第118屆國會開議首日，眾院議長投票勢必好戲不斷，甚至要連續投票多次才能見分曉。

國會山莊報(The Hill)27日報導，麥卡錫日前不願回答自己打算如何找到足夠支持票的問題，只表示目前打算先回家，好好過節。

至少五名共和黨眾議員露骨表示或強烈暗示，他們不會投給麥卡錫，不讓他當議長；另有幾名表示，對麥卡錫抱保留態度，他們提出交換條件，包括要爭取保證能掌管議程，另眾院規則要改變，授權個別議員都有立法力量，權力更大。

國會眾院下屆議長可能難產，共和黨領袖麥卡錫眾議員(左)正極力拉票要湊齊218票，才能成為新議長。萬一不成，眾院共和黨已準備舉黨鞭史卡利(右)取代。(美聯社)

近百年來，眾院議長選舉，投票都不用第二輪；但是共和黨在下屆眾院只以222席對民主黨的212席、一席空缺，占微弱多數，共和黨內的少數票的反對，都能讓麥卡錫無法安穩執掌議事槌；假設共和黨眾議員都在場，投給某位候選人，候選人也必須取得218票才當選議長。

麥卡錫為了取得當上議長的支持票，正在向反對他的議員拉票示好，他的盟友則擺態堅定支持；麥卡錫表示，他支持法案推出最終版本到全院表決之間，必須給72小時空檔，以滿足七名現任、與新科共和黨眾議員的要求。

保守立場的華盛頓時報(The Washington Times)報導，因為麥卡錫尚未能取得足夠支持票，一些共和黨議員開始把眼光放在他的副手、現任共和黨鞭史卡利斯做為最後一刻的備胎人選。

支持者表示，57歲的史卡利斯具備出任議長的各項優點；史卡利斯的發言人表示，他無意競選議長，並支態繼續麥卡錫；但眾院共和黨人仍示警，表示麥卡錫若在開議日爭取不到簡單多數票，史卡利斯得有準備挺身取代。

眾院共和黨仍有其他意見不合，例如恢復任何黨內國會議員都有權力發起動議，投票讓議長下台；目前共和黨採用的規則是：要有半數黨團成員同意，才能提起動議，不服從麥卡錫的議員要求降低門檻。

麥卡錫的支持者對局勢混沌感到失望；眾院共和黨目前已推遲遴選眾院各委員主席，一些幕後組織活動，如僱用下屆國會幕僚，也告延擱。

麥卡錫的盟友表示，因為黨內沒替代人選，他最後還是能當選議長。