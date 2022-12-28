紐約州準國會議員認履歷造假 對手喊話要他辭、再選一次

民主黨籍的齊默曼(左)與共和黨的桑托斯(右)。 (美聯社、Santos網站)

紐約州長島 及東北皇后區國會議員第三選區共和黨 當選人桑托斯(George Santos)被爆選前履經歷造假後，事件持續發酵；桑托斯強已認錯道歉，但兩黨都不買帳；在11月普選中輸給桑托斯的民主黨 人齊默曼(Robert Zimmerman)要求重新選舉，而共和黨方面雖然對桑托斯偽造履經歷的行為提出批評，共和黨猶太裔組織也宣布他是不受歡迎之人，但對於桑托斯是否要求應辭職，則集體沉默。

紐約時報此前爆料，桑托斯並未在履經歷中所寫的曾於高盛、花旗集團工作過，也從未在紐約市立勃魯克學院(Baruch College)拿到學位；桑托斯被爆料後也承認自己履經歷造假，並致歉，但認為他的過錯僅是「用詞不當」，仍堅稱此事不影響宣誓就職。

在普選中以超過8%得票差距敗於桑托斯的齊默曼，日前通過推特表示，應該重新選舉，還選民公道；「喬治，如果這還是你的真名，如果你真的認為第三選區的選民仍然信任你，你就應該辭職，然後在特別選舉中再次和我對陣；用你真正的過往以及對你犯罪歷史問題的回答面對選民，交選民決定。」

其他民主黨國會議員也猛烈抨擊桑托斯，加州民主黨國會議員劉雲平27日直接喊話即將擔任眾議長的眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)，「桑托斯故意讓你傳播謊言，讓你和共和黨蒙羞；要得體地處理此事，應該公開要求桑托斯辭職，如果桑托斯拒絕，就應該安排投票，將桑托斯驅逐出國會。」

桑托斯的行為在黨內也備受指責，但共和黨高層均拒絕表態桑托斯是否應辭職；選區所在的長島納蘇郡共和黨主席凱羅(Joseph Cairo)指責桑托斯破壞公眾信任，但拒絕要求桑托斯下台；

如果共和黨方面要求桑托斯辭職，或桑托斯自行辭職，就將舉行特別選舉，這可能導致共和黨在國會已經有限的優勢，再次縮小。

長島國會議員第一選區共和黨當選人拉洛塔(Nick LaLota)也表示，桑托斯應該接受眾院操守委員會的全面調查，如果需要，還應接受執法部門的調查，「過去幾周我已經聽到無數長島居民對桑托斯感到擔憂，選民應得到真相，國會共和黨人也應在沒有干擾的情況下履職。」

此外，桑托斯承認自己是天主教徒，與其競選網站上所聲稱的「母親是猶太人，外祖父母是納粹集中營倖存者」的描述完全不同；對此，共和黨猶太人聯盟(Republican Jewish Coalition)認定桑托斯為不受歡迎之人，不許他參加該組織未來的活動，但未呼籲展開調查，或將他驅逐出國會；該聯盟執行總監布魯克斯(Matt Brooks)表示，「他欺騙了我們，歪曲自己的身世，以非常錯誤的方式開始國會議員生涯。」