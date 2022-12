南韓遊客敲門問「請問有雪鏟嗎」暖牙醫風雪中收留10人

得知將有冬季風暴來襲,住在紐約州水牛城郊區威廉斯維爾(Williamsville)的40歲牙醫卡帕納(Alexander Campagna)與妻子安卓瑞亞(Andrea Campagna)上周提前完成採購,冰箱擺滿食材,準備在家裡度過聖誕節 ,只希望不要停電。

23日下午2時,暴風雪 逐漸增強,路況變得愈來愈糟糕之際,突然有人來敲卡帕納家門。兩名參加南韓 旅行團的男子詢問能否借雪鏟。旅行團一行包括司機在內共十人,原訂要前往尼加拉瀑布,但小巴士輪胎卻陷在雪堆裡動彈不得。

A South Korean tour group's van became stuck in the snow outside a house in Williamsville, New York. They homeowners, luckily, had a well-stocked kitchen. And so began an unlikely holiday weekend. https://t.co/QvSwDzWFpc