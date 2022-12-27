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南韓遊客敲門問「請問有雪鏟嗎」暖牙醫風雪中收留10人

記者顏伶如／綜合報導
白茫茫的雪景雖然美麗，但其實凶險。紐約州水牛城的冰雪暴已造成至少27人死亡，部分人是被凍死。（美聯社）
白茫茫的雪景雖然美麗，但其實凶險。紐約州水牛城的冰雪暴已造成至少27人死亡，部分人是被凍死。（美聯社）

得知將有冬季風暴來襲，住在紐約州水牛城郊區威廉斯維爾(Williamsville)的40歲牙醫卡帕納(Alexander Campagna)與妻子安卓瑞亞(Andrea Campagna)上周提前完成採購，冰箱擺滿食材，準備在家裡度過聖誕節，只希望不要停電。

23日下午2時，暴風雪逐漸增強，路況變得愈來愈糟糕之際，突然有人來敲卡帕納家門。兩名參加南韓旅行團的男子詢問能否借雪鏟。旅行團一行包括司機在內共十人，原訂要前往尼加拉瀑布，但小巴士輪胎卻陷在雪堆裡動彈不得。

紐約時報報導，因為暴風雪而促成一段奇遇，讓卡帕納夫妻與旅行團一行都度過一個難忘的聖誕節。由於風雪嚴重，卡帕納夫妻收留旅行團一行住在家裡，卡帕納在臉書分享所有人一起用餐的照片，獲得網友熱烈迴響。

報導指出，來自南韓平澤市(Pyeongtaek)的27歲遊客崔耀世(Yoseb Choi，音譯)說，旅行團23日早晨從華府出發時，一行人並不知道路途上將碰到暴風雪。他說，這趟是帶著妻子到美國蜜月旅行。

崔耀世說，23日車程中發現路面濕滑，風力越來越強，遊客們紛紛變得焦慮，結果車子開到卡帕納家附近時，竟然卡在雪堆裡。

卡帕納說，身為水牛城居民，知道這次惡劣天候非同小可，堪稱「黑武士等級的暴風雪」(the Darth Vader of storms)，因此決定邀請南韓遊客暫住家裡。

旅行團一行7女3男分別睡在卡帕納家客房與空房間，有些人則在客廳打地鋪，睡在沙發、睡袋或氣墊床上。其中一名年輕女子正在印地安納州讀大學，帶著父母一起參加旅行團，還有兩名是從首爾結伴到美國旅行的大學生。

平安夜時，卡帕納與旅行團一起收看水牛城比爾隊(Buffalo Bills)打敗芝加哥熊隊(Chicago Bears)比賽轉播。卡帕納夫妻喜歡韓式料理，家裡原本就有醬油、味醂、韓式辣椒醬、麻油等佐料，連泡菜、煮飯鍋都有，旅行團裡的女士展現廚藝，賓主盡歡。這段奇緣讓卡帕納夫妻打算將來到南韓一遊。

暴風雪 南韓 聖誕節

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