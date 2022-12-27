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航空大亂 西南航空受影響最嚴重 半小時內取消300班次　

編譯徐薏茹／綜合26日電
航班被風雪擾得大亂，圖為航空公司人員協助整理堆積如山的旅客行李。（美聯社）
航班被風雪擾得大亂，圖為航空公司人員協助整理堆積如山的旅客行李。（美聯社）

極地風暴帶來的惡劣天氣條件令全國航空交通大亂，根據航班追蹤網站FlightAware，截至26日美東時間下午6時，超過3700個航班被取消，6700以上航班延遲，其中以西南航空航班受影響最嚴重，截至同一時間，該航空已經取消三分之二以上航班，26日下午甚至一度在半小時內取消約300個航班。

西南航空執行長喬丹(Bob Jordan)在聖誕夜告訴員工，公司「現在有很多營運的問題」。

旅客紛紛上社群媒體抱怨，機場櫃檯大排長龍、行李遺失、等待時間過長、客服電話一直忙線中。

西南航空26日下午發表聲明，表示該公司受到連續幾日的極端冬季天氣影響，「我們正在與最前線的安全部門合作，緊急處理廣泛的中斷問題」。

有線電視新聞網(CNN)報導，西南航空受影響最嚴重的機場包括丹佛、拉斯維加斯、芝加哥中途國際機場(Midway International Airport)、巴爾的摩/華盛頓(Baltimore/Washington)、達拉斯愛田機場 (Love Field)、鳳凰城天港機場(Sky Harbor)。

西南航空表示班機被取消的乘客可以要求全額退款或獲得不會逾期的退額。

推特上一則西南航空的貼文引導客戶到自助選項，許多乘客已經氣炸，一名乘客留言：「不要責怪天氣了！我不得不買其他航空的頭等艙，但準時起飛了！我們放有處方藥的行李還在你們那兒！電話打不通！」

工會TWU Local 556的主席林恩·蒙哥馬利(Lyn Montgomery)透露，公司的電話系統無法正常運作，人力不足導致連鎖效應，在全國一片混亂，一些空服人員因此不得不睡在機場。

蒙哥馬利26日下午代表勞工及乘客表達憤怒及不滿：「西南航空對待機組人員的方式只能用『可惡』來形容。」「儘管許多工會要求現代化，但多年來管理的失敗，卻讓空服人員在聖誕節感到疲倦、受困、飢餓和寒冷」。

Scott's Cheap Flights創辦人建議，乘客若遲遲打不進客服專線，可嘗試撥打航空公司國際專線。

大風暴襲擊全美，今天不少人要回到工作崗位，但仍有數千航班受影響，照片顯示芝加哥的...
大風暴襲擊全美，今天不少人要回到工作崗位，但仍有數千航班受影響，照片顯示芝加哥的機場行李堆積如山。（美聯社）

機場 社群媒體 喬丹

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