加州才過完溫暖聖誕 將迎來「雨雪新年」

加州剛剛結束一個溫暖乾燥的聖誕節假期。（美聯社）

加州 剛剛結束一個溫暖乾燥的聖誕節 假期，不過受到內華達山脈大雪影響，加州從北到南本周氣溫驟降，而且這波雨雪惡劣天候將持續到周末的新年，位於首府沙加緬度(Sacramento)的國家氣象局(The National Weather Service office)稱其為「氣候模式驟變」，預報整個星期直到周末，將出現大範圍的雨雪天氣，民眾新年計畫可能受到波及。

南加 州洛杉磯市中心25日最高氣溫達到華氏84度，不過根據氣象預測，聖誕節一結束，原本晴朗的天空將轉為陰霾。

「如果你喜歡溫暖天氣，就好好享受吧。」NBC4天氣預報員迪李奧(Belen De Leon)表示，「從明天開始，我們將有很大的轉變。」

根據天氣預報，洛杉磯市中心氣溫從26日最高79度、降至27、28日的64度以及周四的61度。

而且氣象預報中心表示，「暴風在本周接下來的時間裡會一直持續，每天都可能下雨。」

沿著加利福尼亞海岸移動的暴風圈將在周一稍晚，為聖路易奧比斯波縣(San Luis Obispo)和聖塔芭芭拉縣(Santa Barbara)帶來降雨。

天氣預報，南加州地區從27日下午就可能開始下大雨，隔天上午鋒面將逐漸離開南加州，但仍然可能出現降雨，造成路面濕滑，駕駛行車需要注意。