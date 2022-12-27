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加州才過完溫暖聖誕 將迎來「雨雪新年」

編譯俞仲慈／綜合26日電
加州剛剛結束一個溫暖乾燥的聖誕節假期。（美聯社）
加州剛剛結束一個溫暖乾燥的聖誕節假期。（美聯社）

加州剛剛結束一個溫暖乾燥的聖誕節假期，不過受到內華達山脈大雪影響，加州從北到南本周氣溫驟降，而且這波雨雪惡劣天候將持續到周末的新年，位於首府沙加緬度(Sacramento)的國家氣象局(The National Weather Service office)稱其為「氣候模式驟變」，預報整個星期直到周末，將出現大範圍的雨雪天氣，民眾新年計畫可能受到波及。

南加州洛杉磯市中心25日最高氣溫達到華氏84度，不過根據氣象預測，聖誕節一結束，原本晴朗的天空將轉為陰霾。

「如果你喜歡溫暖天氣，就好好享受吧。」NBC4天氣預報員迪李奧(Belen De Leon)表示，「從明天開始，我們將有很大的轉變。」

根據天氣預報，洛杉磯市中心氣溫從26日最高79度、降至27、28日的64度以及周四的61度。

而且氣象預報中心表示，「暴風在本周接下來的時間裡會一直持續，每天都可能下雨。」

沿著加利福尼亞海岸移動的暴風圈將在周一稍晚，為聖路易奧比斯波縣(San Luis Obispo)和聖塔芭芭拉縣(Santa Barbara)帶來降雨。

天氣預報，南加州地區從27日下午就可能開始下大雨，隔天上午鋒面將逐漸離開南加州，但仍然可能出現降雨，造成路面濕滑，駕駛行車需要注意。

至於海拔7000呎以上山區則可能從28日晚上下大雪。降雪向來是加州水源主要供應來源，因此大雪對於已經受到旱災影響的加州山區而言，不啻是一項利多，不過專家仍保持謹慎態度，因為去年冬天也曾經出現類似氣候，沒想到從1月到3月又變得異常乾燥，而這幾個月原本應該是雨雪最多的月份。

加州也下大雪，警察在匝道監測路狀引導駕駛上高速公路。（美聯社）
加州也下大雪，警察在匝道監測路狀引導駕駛上高速公路。（美聯社）

加州 南加 聖誕節

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